Россиянам назвали три налога, которые нужно оплатить до 1 декабря
До 1 декабря жителям России необходимо оплатить три важных налога — имущественный, транспортный и земельный. Об этом RT сообщил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
До 1 декабря жителям России необходимо оплатить три важных налога - имущественный, транспортный и земельный. Об этом RT сообщил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.
Он напомнил, что имущественным налогом является налог, который необходимо выплатить с зарегистрированной в собственность недвижимости. Базой для расчета станет кадастровая оценка, которую можно уточнить на сайте Росреестра.
Транспортный налог зависит от стоимости транспортного средства и мощности его мотора. Зюков уточнил, что единой ставки по нему нет, каждый регион вправе устанавливать свои границы налога, но они не могут отличаться от установленных законодательством значений больше чем в 10 раз.
Собственники земельных участков также обязаны выплатить земельный налог. Ставка по нему составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но власти субъектов вправе ее понижать. Данную ставку применяют для земель дачных товариществ, сельскохозяйственных земель и земель под жилищным фондом.
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