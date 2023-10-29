29 октября 2023, 09:25

Россиянам назвали три налога, которые нужно оплатить до 1 декабря

РИА «Новости»
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До 1 декабря жителям России необходимо оплатить три важных налога — имущественный, транспортный и земельный. Об этом RT сообщил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.

До 1 декабря жителям России необходимо оплатить три важных налога - имущественный, транспортный и земельный. Об этом RT сообщил председатель комитета по налогам московского городского отделения «Опоры России» Павел Зюков.

Он напомнил, что имущественным налогом является налог, который необходимо выплатить с зарегистрированной в собственность недвижимости. Базой для расчета станет кадастровая оценка, которую можно уточнить на сайте Росреестра.

Транспортный налог зависит от стоимости транспортного средства и мощности его мотора. Зюков уточнил, что единой ставки по нему нет, каждый регион вправе устанавливать свои границы налога, но они не могут отличаться от установленных законодательством значений больше чем в 10 раз.

Собственники земельных участков также обязаны выплатить земельный налог. Ставка по нему составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но власти субъектов вправе ее понижать. Данную ставку применяют для земель дачных товариществ, сельскохозяйственных земель и земель под жилищным фондом.

Ранее россиянам рассказали, когда необходимо выплатить налоги за банковские вклады.

Налоги Россия
29 октября 2023, 19:30
«Мы испытали это на себе». Власти Чечни исключили антисемитские акции в республике
РИА «Новости»
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Предпосылок для возникновения антисемитских акций в Чечне нет, хотя власти и жители республики не согласны с политикой Израиля, проводящего геноцид палестинцев в секторе Газа. Об этом в беседе с «360» заявил министр национальной политики Чечни Ахмед Дудаев.

Он подчеркнул, что в республике сейчас постоянно живут люди 87 национальностей и представители разных конфессий.

«Наш первый президент, Герой России Ахмат-хаджи Кадыров он нам завещал, чтобы мы жили в мире дружбе и согласии со всеми народами. Выполнение этих заветов на личном контроле держит глава Республики Рамзан Кадыров», - заявил Дудаев.

Министр подчеркнул, что в республике работают 20 православных храмов, которые получают поддержку властей. Также дела обстоят и с представителями других национальностей.

«Мы, жители Чеченской Республики, как никто другой понимаем, чем чревата межнациональная рознь. <…> Мы прошли через военные конфликты в девяностые годы, когда предатели нашего народа разожгли, вот этот костер межнациональной ненависти, и мы понимаем, какими трагическими последствиями это чревато», - подчеркнул Дудаев.

Он напомнил, что уже после завершения боевых действий в республике на чеченцев еще долго смотрели, как на террористов или бандитов.

«Мы испытали это на себе, когда на целые народы навешивают клеймо и стереотипы <…> из-за противоправной деятельности определенных экстремистов», - заявил Дудаев.

Министр добавил, что сегодня в своих социальных сетях выложил обращение, в котором напомнил, что евреи проживают во многих странах и многие из них стали участниками акций с осуждениями решений руководства Израиля в отношении сектора Газа «Поэтому мы призываем всех, кто у нас услышит, чтобы не проецировали преступные действия израильского руководства на представителей этой национальности по всему миру <…>Мы не должны смотреть через призму сегодняшнего руководства Израиля на общины евреев по всему миру. Не бывает плохих народов. Бывают плохие люди», - подытожил Ахмед Дудаев.

В воскресенье стало известно, что неизвестные бросили горящие покрышки в строящееся здание Еврейского культурного центра в Нальчике. Вандалы оставили после себя антисемитскую надпись на фасаде. Накануне жители Хасавюрта взяли в окружение один из отелей , в котором якобы проживали израильтяне.

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики не поддаваться на провокации , которые распространяют недоброжелатели России, которые желают внести раскол в многонациональное общество.

Чечня Россия Конфликт Израиля и Палестины
29 октября 2023, 17:59
Годовой план во вводу жилья в эксплуатацию в Москве выполнили досрочно
Telegram
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В Москве досрочно завершили годовой план по вводу жилья,. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, с начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию 10,7 миллионов квадратных метров недвижимости, среди них - более пяти миллионов квадратных метров жилья.

Кроме того, величина недвижимости ввода жилья была превышена уже к сентябрю. Сейчас показатель выше плановых и по жилым домам.

Таким образом, по словам мэра, за последние пять лет объем жилого строительства в Москве вырос в два раза.

«Это еще раз доказывает, что сфера строительства города остается стабильной и динамично развивается, несмотря на введенные в отношении нашей страны международные ограничения», - подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин сообщал об итогах благоустройства в Новой Москве.

Благоустройство Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
29 октября 2023, 17:23
«Заложники идиотизма своих политиков». Медведев посочувствовал жителям Германии
РИА «Новости»
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Заинтересованность властей Германии в поставках газа из Нигерии рассмешила заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. Он с иронией дал ФРГ совет обратить внимание на Антарктику и посочувствовал жителям европейской страны.

На своей странице во «Вконтакте» Медведев напомнил о словах канцлера Олафа Шольца о том, что Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке.

«Ну, что ж. Это, наверное, поможет Германии. Кстати, по оценкам экспертов в Антарктике около 100 триллионов кубометров природного газа», - заметил политик, добавив, что ФРГ пора обратить внимание и на этот регион Отдельно он отметил, что ему жаль жителей Германии.

«Бедные немцы. Они стали заложниками идиотизма своих политиков», - заключил зампред Совбеза.

Германия Дмитрий Медведев Газ
29 октября 2023, 14:12
Глава Дагестана призвал не поддаваться на провокации из-за событий в Газе
Global Look Press
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Жителей Дагестана призвали не поддаваться на провокации вражеских интернет-ресурсов, которые возникли после эскалации палестино-израильского конфликта. Населению республики необходимо пресекать попытки расколоть российское общество, заявил глава региона Сергей Меликов в личном Telegram-канале.

«Происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду - раскачать обстановку в нашей стране», - указал глава Дагестана.

Меликов отметил, что экстремистские ресурсы стали распространять «воинственные призывы», на которые откликнулись некоторые граждане. Из-за распространенных фейков россияне оказались на грани нарушения законодательства РФ. Речь идет об антисемитских протестах, которые вспыхнули в республике в ночь на 29 октября.

Сотрудники регионального МВД и местные власти смогли оперативно разрешить сложившуюся ситуацию, сообщив о ложной информации про приезд в Дагестан израильских беженцев. После грамотных разъяснений, как подчеркнул Меликов, толпа мирно разошлась.

«Призываю каждого, кто любит Дагестан и думает о его будущем, быть благоразумным и пресекать любые попытки расколоть наше общество!» - обратился глава региона к гражданам.

Он также призвал местных жителей не распространять ложную информацию и не принимать поспешных решений после публикации фейков.

Ранее проукраинские Telegram-каналы распространили новости о том, что в Дагестан прибыла группа беженцев из Израиля. Администраторы источников призывали местных жителей к поджогу отеля «Фламинго» в Хасавюрте, где якобы находились евреи.

Израиль Дагестан Россия Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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