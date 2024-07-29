Россиянам назвали топ фраз, по которым можно вычислить телефонных мошенников

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«Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. <…> Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания», - пояснил Немкин.

Еще один признак мошенничества - просьбы предоставить конфиденциальную информацию, предложение «выгодной» сделки или заверения о выигрыше приза.

«Четвертый признак - необычные способы оплаты или перевода денег. <…> Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег», - отметил собеседник агентства.

Аферисты придумали новую схему обмана россиян с письмом с иностранного номера. Переходя по ссылке, жертва передает злоумышленникам доступ к личным данным.