02 июля 2024, 09:06

Россиянам назвали справедливый размер социальной пенсии

РИА «Новости»
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Справедливая сумма социальной пенсии в России должна начинаться с 19 242 рублей, что на шесть тысяч рублей больше, чем в настоящее время. Об этом «Газете.ru» сообщил доцент кафедры корпоративных финансов и оценочной деятельности университета «Синергия» Лидия Мазур.

По ее словам, нынешняя система социальных пенсий слишком далека от совершенства даже с учетом доплат для неработающих пенсионеров.

«Сейчас она на уровне 13 290 рублей, что очень мало с учетом цен на лекарства, услуги и товары. Универсальным и относительно справедливым может стать размер пенсии, приравненный к размеру минимальной заработной платы», - сказала экономист.

Мазур добавила, что приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине также является несправедливым. Она подчеркнула, что методика формирования и расчета потребительской корзины в России вызывает много вопросов.

Ранее россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году.

Пенсия Россия
02 июля 2024, 09:49
Жителям Ленинградской области восстановили подачу электричества
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Оперативные службы в Ленинградской области восстановили электроснабжение для 70 тысяч жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.

«Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения для 70 тысяч потребителей в Ленобласти», - написал он.

Губернатор отметил, что эта цифра - порядка двух третей всех отключений, с которыми регион столкнулся в понедельник, 1 июля. По его словам, на контроле энергетиков на данный момент остаются работы на «высокой стороне».

Начиная с утра 2 июля, специалисты будут отрабатывать персональные заявления граждан по сетям 0,4 киловатт по адресам, где электроснабжение в штатном режиме не включилось.

Днем ранее на Приозерский, Кировский, Всеволожский, Гатчинский и Лужский районы Ленинградской области обрушился шторм , все энергослужбы перевели на особый режим работы.

Ленинградская область Электричество
02 июля 2024, 03:59
Стало известно, когда в Госдуме рассмотрят законопроект об отмене ЕГЭ
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы запланировали на октябрь рассмотрение в первом чтении законопроекта об отмене ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Законопроект, которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам в форме экзаменов планируется рассмотреть в Госдуме в первом чтении в октябре», - отметила она.

Единый госэкзамен могут отменить в российских школах с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя фракциями - ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена партии предложили вернуть традиционную итоговую аттестацию.

Авторы инициативы обратили внимание, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также парламентарии считают, что на едином экзамене работает «память школьника, а не мышление».

ЕГЭ Школы Госдума РФ Школьники Экзамены
02 июля 2024, 03:07
В Москве закрыли еще один цех «Кухни на районе» после вспышки ботулизма
РИА «Новости»
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В Москве приостановили на 90 суток работу еще одного цеха «Кухни на районе» после вспышки ботулизма из-за продукции компании. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Москвы.

Территорию цеха на юго-западе Москвы проверил Роспотребнадзор. Там, в том числе, производили салат из фасоли «Лобио», заразивший ботулизмом сотни клиентов компании. Сотрудники цеха не предоставили инспекторам документы, подтверждающие качество и безопасность изготавливаемой и реализуемой пищевой продукции.

«Помещения цехов и технологическое оборудование содержатся в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии (уборка и дезинфекция помещений и оборудования надлежащим образом не проводилась, напольное покрытие загрязнено во всех цехах, на технологическом оборудовании следы грязи и жира) и другие», - добавили в ФССП.

По данным ведомства, суд признал компанию виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и постановил приостановить деятельность на 90 суток.

Судебные приставы опечатали помещения цеха. В случае нарушения постановления суда руководству компании грозит уголовная ответственность.

Более 300 человек по всей России попали в больницы из-за ботулизма. Все они заразились опасной болезнью, заказав в службе доставки салат «Лобио» с фасолью. По информации на пятницу, 28 июня, в больницах оставались более 100 заразившихся. Один из пострадавших - 21-летний студент - умер от ботулизма.

Москва Ботулизм Случаи ботулизма в России
02 июля 2024, 01:51
В России подорожает крепкий алкоголь
Freepik
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С 1 июля в России повысили минимальные розничные цены на водку, а также ряд других крепких алкогольных напитков. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, минимальная цена на полулитровую бутылку водки выросла с 281 рубля до 299 рублей. Минимальная стоимость коньяка теперь будет 556 рублей вместо 517, а бренди - 403 рубля вместо 375.

В Министерстве финансов повышение минимальных цен на крепкий алкоголь связали с инфляцией, подорожанием акцизов на алкоголь содержанием спирта свыше 9%, ростом затрат при производстве алкогольной продукции, курсом доллара и стоимостью логистических услуг.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал 360.ru, что обычные потребители не почувствуют роста цен на водку. По словам эксперта, фактический рост цен на крепкий алкоголь произошел еще в январе прошлого года после подорожания акцизов.

Шапкин добавил, что цена на спиртосодержащие напитки в России помогает регулировать их потребление. По его словам, без акцизов и НДС бутылка водки стоила бы 100 рублей, и граждане пили бы больше.

Алкоголь Россия Продукты

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