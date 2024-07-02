Россиянам назвали справедливый размер социальной пенсии

По ее словам, нынешняя система социальных пенсий слишком далека от совершенства даже с учетом доплат для неработающих пенсионеров.

«Сейчас она на уровне 13 290 рублей, что очень мало с учетом цен на лекарства, услуги и товары. Универсальным и относительно справедливым может стать размер пенсии, приравненный к размеру минимальной заработной платы», - сказала экономист.

Мазур добавила, что приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине также является несправедливым. Она подчеркнула, что методика формирования и расчета потребительской корзины в России вызывает много вопросов.

Ранее россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году.