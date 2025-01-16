16 января 2025, 11:38

Россиянам назвали способы защиты от выманивающих пароли ботов

РИА «Новости»
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Пытающиеся выманить одноразовый пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации боты в основном звонят с неофициальных номеров. Их можно отличить по паузам «невпопад» или по дефектам речи, сообщил РИА «Новости» эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Он объяснил, что одноразовые пароли используются на сайтах банков и в приложениях. Их сообщают пользователю по электронной почте, push-уведомлениями или в виде смс-сообщений.

«Автоматические боты порой имеют сбои в речи, слышны паузы не на месте или роботизированные интонации. Номер входящего звонка не совпадает с официальным контактом сервиса или банка. Мошенники часто создают ощущение паники, они просят срочно зайти на сайт или продиктовать код. Официальные службы не будут угрожать блокировкой или подгонять пользователя», - сказал Истомин.

Эксперт посоветовал внимательно относиться к смс или каждому звонку, а также ни в коем случае не сообщать коды для входа, даже если звонят якобы из банка или техподдержки.

Ранее клиентов маркетплейсов предупредили о мошеннической схеме с обманом детей.

Мошенничество
16 января 2025, 12:47
В Бурятии собака спасла закрытую в рюкзаке кошку
РИА «Новости»
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Железнодорожники при помощи кинолога с собакой нашли в вагоне с углем в Улан-Удэ кошку и спасли ее. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Автоматическая система осмотра подвижного состава зафиксировала бесхозный предмет в грузовом вагоне, который отцепили от поезда в целях безопасности.

Служебную собаку заинтересовал рюкзак. Сотрудники транспортной полиции открыли его и увидели внутри кошку, страдавшую истощением. Вероятно, животное долгое время находилось в сумке, поскольку вагон следовал из Кузбасса на Дальний Восток.

Кошку показали ветеринару, который оказал ей медицинскую помощь. Животное приютил один из сотрудников вокзала.

Собака, которую ранее бросили в подмосковной электричке , обрела новых хозяев. Пса оставили в вагоне вместе с кормом и пеленками.

Собаки Животные Кошки
16 января 2025, 03:49
Россиянам напомнили о законной возможности продлить отпуск
РИА «Новости»
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Прерванный больничным отпуск можно использовать после выздоровления. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила об этом РИА «Новости».

Она посоветовала не отказываться от права открыть больничный , если проблемы со здоровьем случились во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Стенякина сообщила, что по российскому законодательству оставшиеся дни можно использовать сразу после излечения или перенести на другое время.

«Чтобы добавить дни, достаточно устно предупредить работодателя, что вы ушли на больничный. Листок нетрудоспособности передавать тоже не нужно - о нем в организацию сообщит Соцфонд», - сказала депутат.

Работнику не придется возвращать отпускные в случае переноса неиспользованных дней. Стенякина сообщила, что работодатель просто произведет перерасчет при выплате ближайшей зарплаты. Пособие по временной нетрудоспособности больной получит в любом случае.

В России вступили в силу новые правила начисления больничных. Размер пособия зависит от стажа и заработка.

Отпуск Работа
16 января 2025, 03:36
Суд обязал россиянина доплатить 1,37 млн рублей за давно купленный автомобиль
Freepik
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Россиянина обязали доплатить почти 1,4 миллиона рублей за купленный им в Китае автомобиль. Федеральная таможенная служба заявила в суд о факте занижения стоимости ввезенного в Россию транспорта, сообщил портал Quto.ru.

Изначально ФТС выступила с требованием доплатить 734,5 тысячи рублей, однако декларант решил оспорить корректировку в суде. За весь период судебного разбирательства, на эту сумму начисляли пени. В итоге она достигла 1,37 миллиона рублей. Судья вынес решение, что ее нужно будет выплатить полностью.

Авторы портала отметили, что такая ситуация произошла потому, что россиянин приобрел ввезенную в страну машину по поддельному инвойсу, в котором занизили ее стоимость. Неофициальные дилеры импортировали и реализовывали такие автомобили по более низким ценам, чем в официальных автосалонах.

Ранее в России спрогнозировали падение объемов продаж новых автомобилей на 15%, что приблизит уровень рынка к показателям 2016 года.

Россия Машины Китай
16 января 2025, 02:17
ФСБ рассекретила архивы с показаниями палача вермахта Фоейрбаха
РИА «Новости»
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Австрийские нацисты, воюющие на стороне гитлеровской Германии, активно участвовали в казнях мирного населения на оккупированных территориях. Показания одного из таких палачей вермахта по имени Мартин Фойербах опубликовали на сайте Центра общественных связей ФСБ России.

Весной 1944 года во время боев за освобождение Керчи в советский плен попал штабс-ефрейтор 213-го пехотного полка 73-й пехотной дивизии вермахта Мартин Фойербах. Во время допроса он попытался выдать себя за австрийского коммуниста, якобы репрессированного германскими властями, но сослуживцы сообщили о его прошлом иное.

После того, как Фойербаха доставили в отдел контрразведки «Смерш» Отдельной Приморской армии, было установлено, что он участвовал в казнях, совершенных на территориях Австрии, Польши, Югославии и СССР. Пленный оказался матерым садистом, чьи преступления поразили даже бывалых следователей.

«В ходе допросов выяснилось, что Фойербах лично повесил 120 человек, лично отрубил головы 80 человекам, десятерых лично казнил путем отсечения конечностей, двоих пригвоздил за руки и за ноги», - говорится в материале.

Также выяснилось, что Фойербах вел карманный календарь, записывая число казненных им людей, перечитывая его каждый вечер.

В декабре 2024 года в УФСБ России по Москве и Московской области открывали выставку «Чекисты на защите столицы».

Германия Вторая мировая война Австрия Убийства Преступления ФСБ Смертная казнь Россия Великая Отечественная война

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