Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

«Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше - тем выше сумма отпускных. <…>Самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года - октябрь и август», - подсчитала Нечаева.

Также выгоднее всего планировать отпуск после получения премии или повышения зарплаты. Выходные тоже стоит включить в отпуск, это может увеличить общую сумму выплат.

Психолог Павел Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу. Составление плана для возвращения в трудовой ритм также окажет помощь в адаптации к рабочим будням.