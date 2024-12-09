09 декабря 2024, 18:24

Россиянам назвали самые распространенные ошибки в подборе одежды на Новый год

Unsplash
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Стилист Джорджио Аммирабиле призвал не сочетать на новогодних и рождественских вечеринках наряды красного и зеленого цветов. Об этом сообщила газета The Sun.

«Вы будете выглядеть как праздничное украшение или эльф, а не как гость вечеринки», - объяснил он.

Стилист призвал отказаться от блесток - они будут выглядеть дешево и сделают человека похожим на елочную гирлянду. Вместо ярких свитеров следует выбрать более элегантные. Также важно правильно подобрать аксессуары и обувь - желательно не надевать высокий каблук, а к праздничному одеянию добавить черный клатч.

Ранее стало известно, какие цвета нужно использовать в образах , чтобы понравиться символу наступающего года - Деревянной Змее.

Одежда Новый год
09 декабря 2024, 12:47
Останина поддержала увеличение штрафов для тех, кто наживается на здоровье детей
Unsplash
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В Госдуму внесут законопроект о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства ГД Нина Останина рассказала 360.ru, что выступает за любое усиление наказания для людей, которые хотят нажиться на здоровье детей.

«Нет такой цены, которая была бы сопоставима с жизнью ребенка», - подчеркнула депутат.

При этом материальный фактор тоже важен. В том числе нужно следить, насколько строго будет контролироваться запрет о продаже детям энергетики. «Неподдающееся поведение», по мнению депутата, нужно предавать общественной огласке.

Останина напомнила, что психотропные препараты негативно влияют на печень, поджелудочную, на сердечно-сосудистую систему.

«И мы получаем нездорового человека», - сказала она.

Депутат отметила, что она руководит рабочей группы по законопроекту о запрете продажи энергетиков. Но в данном случае речь идет о поправках в КоАП России об увеличении штрафов.

«Так что я за увеличение штрафов для людей, которые хотят нажиться на здоровье наших детей», - заявила Останина.

По словам депутата, несовершеннолетние в силу своего возраста не могут понять, как сильно употребление энергетиков может подорвать их здоровье. Поэтому о детях и подростках заботятся взрослые.

Любой родитель, заметив у своего ребенка энергетик, должен выяснить, где тот его купил, и сообщить в полицию, чтобы наказали виновного. Санкции будут распространяться и на взрослого, который приобрел несовершеннолетнему энергетический напиток.

Ранее депутаты Госдумы приступили к рассмотрению законопроектов, ужесточающих наказание за продажу табачной продукции и вейпов детям. Новые инициативы позволят защитить молодежь от серьезных заболеваний.

Штрафы Дети Депутаты
09 декабря 2024, 03:41
Трудиться на полную. Россиянам объяснили особенности графика работы 28 декабря
РИА «Новости»
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Последним рабочим днем в 2024 году станет 28 декабря. Россиянам придется отработать полную смену, потому что этот день не считается предпраздничным. Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев сообщил об этом РИА «Новости».

«Рабочий день в этом году, потому что выходной был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Это сделано, очевидно, чтобы не разрывать череду праздничных новогодних выходных», - сказал он.

Дударев объяснил, что 30 декабря не имел статуса предпраздничного, поэтому 28 декабря, на который его перенесли, тоже не станет таковым. Хотя с воскресенья начнутся новогодние каникулы, суббота останется полным рабочим днем - шестым в последнюю рабочую неделю.

Отдых продлится 11 дней, до 8 января включительно. За работу в праздничные дни россияне смогут потребовать двойную оплату или отгул.

Праздники Работа Новый год
08 декабря 2024, 22:10
В Петербурге задержали 20 участников ЛГБТ-вечеринки
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию около 20 человек после рейда в арт-пространстве «Явление» в Петербурге, где якобы прошла закрытая ЛГБТ*-вечеринка. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

На момент облавы в арт-пространстве находилось около 130 человек. Полицейские доставили в отделения наиболее активных из них для разбирательств.

В ходе обыска нашли и изъяли наклейки и литературу «с признаками экстремистского содержания». В настоящее время устанавливаются личности организаторов вечеринки.

О профилактическом рейде стало известно в ночь на воскресенье, 8 декабря. Сотрудники полиции проверяли личность и возраст каждого из участников вечеринки, а также провели обыски в самом арт-пространстве.

Правоохранители в Москве ранее нагрянули с проверкой в московские ночные клубы Sisters и Bizarre , где могли находиться представители ЛГБТ*.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

Санкт-Петербург ЛГБТ Полиция
08 декабря 2024, 18:01
Россиян предупредили о мошенничестве с аккаунтами-двойниками в Telegram
РИА «Новости»
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Мошенники стали создавать аккаунты-двойники в Telegram, чтобы воровать данные пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ГК «Гарда» предупредили, что аккаунты мошенников внешне могут выглядеть как профили знакомых людей: коллег, друзей и родственников. Чтобы выявить афериста, следует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов.

Руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев также посоветовал уточнить личную информацию, которая не обсуждалась в чате и которую может знать только настоящий владелец.

Если аккаунт ненастоящий, необходимо написать об этом в техническую поддержку мессенджера, а если злоумышленники получили доступ к аккаунту, следует проверить активные сеансы в приложении.

«Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту», - рекомендовал специалист.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова предупредила об участившихся случаях мошенничества с деактивацией полисов ОМС. Она объяснила, что код из СМС нельзя передавать никому и ни при каких условиях.

Telegram Мошенничество

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