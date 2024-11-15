15 ноября 2024, 09:18

Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году

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Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, россиянину необходимо набрать минимальную сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов — 30. Об этом сообщила РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

«С 2025 года минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию должна составлять не менее 30. В текущем году для выхода на пенсию необходимо набрать 28,2 ИПК», - сказала Епифанова.

Она подчеркнула, что за один год можно получить не более 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Епифанова также обратила внимание на то, что ИПК начисляются за каждый год работы или иной деятельности, например, за уход за детьми. Эти коэффициенты зачисляются на лицевой счет каждого гражданина, за которого работодатели вносят взносы в Социальный фонд.

Чем больше работодатель перечисляет взносов, тем выше индивидуальный пенсионный коэффициент, соответственно, будущая пенсия. Разумеется, это относится только к тем, кто официально трудоустроен и получает «белую» зарплату.

Ранее финансист Александр Абрамов рассказал, что россияне, чей доход не превышает 80 тысяч рублей, могут рассчитывать на прибавку к пенсии в размере 7,5–8% от заработной платы. Половину этой суммы доплатит государство. Для участия в программе нужно заключить договор с НПФ и вносить на счет любые суммы.

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, россиянину необходимо набрать минимальную сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов - 30. Об этом сообщила РИА «Новости» сенатор Ольга Епифанова.

Пенсия Дети Работа Зарплаты
15 ноября 2024, 09:22
Госорганам могут разрешить отвечать на письма только с российских электронных адресов
РИА «Новости»
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Госдума рассмотрит проект закона, уточняющий требования к электронным обращениям граждан в госорганы. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

В начале октября законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму поправки к закону «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Авторы инициативы рассказали о спам-рассылке с зарубежных адресов, с которой столкнулись заксобраниям Южного федерального округа.

«Доля обоснованных, мотивированных и не содержащих признаки спам-рассылки обращений, отправленных с адресов электронной почты, зарегистрированной в иностранной доменной зоне, не превышает 5%», - отметили депутаты.

Если документ одобрят, госорганы будут рассматривать только письма, которые поступили с почтовых серверов российской доменной зоны. Как отметили авторы материала, положительные отзывы на проект закона поступили из 47 региональных парламентов.

Законы Госдума РФ
14 ноября 2024, 23:44
Россия начнет закупать иностранную картошку
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев заявил, что Россия планирует импортировать картофель из дружественных стран в связи с ростом спроса на данный продукт. Об этом сообщило издание «Известия».

Он отметил, что вопрос о необходимости импорта будет проработан, а Минэкономразвития и Минсельхозу поручили определить объемы беспошлинного ввоза.

Одновременно с этим вице-премьер подчеркнул, что правительство продолжает осуществлять поддержку развития внутреннего производства. Помимо федерального проекта Минсельхоза, в рамках которого выделено 4,5 миллиарда рублей на 2024 год, фермерам предложат льготные кредиты и лизинг, что поспособствует увеличить объемы выращивания картофеля и других овощей.

В текущем году несмотря на весенние заморозки и засуху прогноз по урожаю составляет около 7,3 миллиона тонн, что схоже с результатами 2021–2022 годов. Патрушев напомнил, что в 2023 году фермеры собрали рекордный урожай - более 8,5 миллиона тонн картофеля, что привело к избыточному предложению и снижению цен ниже уровня себестоимости.

Ранее в Подмосковье продолжили занимать неиспользуемые земли под сельскохозяйственные нужды. С начала года в оборот ввели еще 6,1 тысячи гектара угодий.

Еда Питание Россия Магазины Правительство РФ Продукты
14 ноября 2024, 13:59
«Граждане не защищены». Процедуру упрощения перепланировок квартир назвали ненужной
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Россиянам позволят узаконивать перепланировку квартир в административном порядке, без решения суда. Это следует из дорожной карты, разработанной правительством. Почему это упрощение только навредит, 360.ru рассказал председатель Жилищного союза, юрист Константин Крохин.

По его словам, люди и сейчас узаконивают перепланировки в административном порядке. Почти во всех регионах действует «режим одного окна». Перепланировщикам достаточно принести документы, заплатить пошлину и получить разрешение.

«Москва, например, в прошлом году, чтобы мотивировать граждан сдаваться, на целый год объявила мораторий на штраф и сказала: ребята, кто придет в 23-м году до 31 декабря, штраф начисляться не будет. Приходите, узаконивайте», - добавил собеседник 360.ru.

Отмена возможности обжаловать решение через суд, по словам Крохина, навредит в том числе самим перепланировщикам, которых де-факто лишат конституционных прав на судебную защиту. Кроме того, юрист заявил, что не видит смысла в надзорном органе, который не сможет ни в чем отказывать. Он призвал, наоборот, ужесточить контроль в отрасли.

«У нас сегодня граждане не защищены совершенно в жилищной сфере. Потому что на все обращения в жилищный надзор, в Роспотребнадзор, в прокуратуру им отвечают: мораторий на проверки, мы не можем проверять», - заявил председатель Жилищного союза.

По его мнению, жилые дома должны проходить инвентаризацию каждые пять лет, а квартиры с неузаконенными перепланировками нужно запретить к продаже. В противном случае велик риск новых обрушений, в том числе с возможными человеческими жертвами, подчеркнул он.

Ранее эксперт по ЖКХ Светлана Разворотнева предупредила , что даже малейшие перепланировки без согласования могут привести к изъятию квартиры через суд.

ЖКХ Квартиры
14 ноября 2024, 09:25
Россияне начали снимать стресс кальмарами и гребешками
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Россияне стали чаще покупать моллюсков. Продажи осьминогов, кальмаров, мидий и гребешков за семь месяцев выросли в натуральном выражении на 19% по сравнению с прошлым годом, сообщил РБК.

В денежном выражении в сравнении с 2023 годом продажи увеличились на 25%.

В аналитической компании NTech рост популярности блюд с моллюсками связали с ростом доходов россиян. По мнению экспертов, потребители стремятся разнообразить свое меню «интересными и необычными» продуктами.

Еще одной причиной для возросшего спроса на моллюсков мог стать тренд «на маленькие радости» на фоне стресса, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Также на ситуацию на рынке могло повлиять подорожание рыбы и креветок, отметили в компании-импортере морепродуктов Defa Group.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев заверил россиян, что красная рыба и икра не подорожают к Новому году. По его словам, цены повышают благодаря спекуляциям и слухам.

Еда Экономика Продукты

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