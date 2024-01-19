Россиянам назвали 4 признака того, что пора разводиться

«Молчание между партнерами и неумение обсуждать проблемы в отношениях - один из главных признаков будущего развода. Если супруги не вступают в коммуникацию друг с другом, стоит задуматься о том, что отношения зашли в тупик», - пояснил он.

По его словам, чувства еще можно спасти, если не молчать во время ссор, причем неважно, какие эмоции человек испытывает в этот момент.

Второй признак - партнер не оправдал ваши ожидания. В этом случае можно составить список того, какой вы видите жизнь с этим человеком. Если ни один из пунктов себя не оправдал. то и за отношения не стоит держаться.

Третий момент - непонимание психологии партнера, его внутреннего мира. Четвертый фактор - перенос детских обид на своего супруга. Здесь необходимо понять, что ваш партнер не виноват в вашем прошлом, поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее психолог Станислав Самбурский прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова о введении штрафов за развод на сумму в 100 тысяч рублей. По его словам, это не станет преградой для обеспеченных людей, а вот семьям с ограниченным достатком придется разводиться в кредит. Это приведет к еще большим проблемам.