29 декабря 2023, 03:58

Россиянам напомнили, сколько времени можно хранить новогодние салаты

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Салаты относят к скоропортящимся продуктам, которые содержат благоприятную среду для развития токсичных микроорганизмов, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. О мерах безопасности в преддверии новогодних праздников напомнили в Роспотребнадзоре.

«В салатах обычно смешивают продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Добавление соуса или майонеза способствует ускорению процесса размножения микробов», - рассказали в ведомстве.

Винегрет, салаты из вареных или сырых овощей, копченостей и мяса птицы следует хранить не больше 18 часов. После заправки этот срок уменьшится до 12 часов. Салаты с морепродуктами без заправки испортятся через 12 часов, а с консервированными овощами или вареными яйцами - через шесть часов. Самыми стойкими оказались салатные блюда из квашеных, соленых и маринованных овощей - до 36 часов. Все угощения следует держать в холодильнике при температуре +2…+6 градусов.

Ранее эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. По ее словам, оптимизация питания в новогоднюю ночь поможет избежать переедания.

Праздники Роспотребнадзор Новый год Продукты
29 декабря 2023, 03:03
Стало известно, на сколько подорожает вино в январе 2024 года
РИА «Новости»
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Повышение цен на вино начнется после новогодних праздников, к лету стоимость алкогольного напитка вырастет на 20-30%. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов.

Акцизы на вино вырастут в три раза с 1 мая 2024 года, однако повышения цен стоит ожидать в начале года. Акциз с мая вырастет с 34 до 108 рублей за литр, и рост продолжится, что отразится на ценах. Сначала, в январе, подорожает дешевое вино, отметил Чеглов.

«Виноделы будут следить за сохранением паритета и, вполне возможно, поднимать свои цены», - заявил профессор.

Импортное вино подорожает после новых поставок, отечественные виноделы также поднимут цены. К лету средний чек на вино вырастет на 20-30%, уверен эксперт.

Спиртные напитки в российских магазинах в 2024 году подорожают в среднем на 10%. В сегменте водки, ликеро-водочной продукции подорожание будет менее заметно, считают эксперты.

Праздники Алкоголь Магазины Вино Новый год
29 декабря 2023, 01:25
Бастрыкин встретился с родственниками погибших офицеров и юных героев
РИА «Новости»
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя — Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин встретился с женами погибших сотрудников ведомства и мамой юного героя - Галиной Табаковой. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Бастрыкин подчеркнул, что лишь сильные духом и самоотверженные личности, которые испытывают любовь к Родине, способны совершать смелые поступки.

В 2008 году семилетний Женя из Подмосковья спас свою сестру от преступника, оказав ему сопротивление. Но мужчина нанес ребенку восемь ножевых ранений. Жизнь мальчика спасти не удалось. Преступника нашли, а Женю Табакова наградили орденом Мужества посмертно.

Сотрудник СК Назим Казиахмедов занимался делом о крупном мошенничестве - в сентябре 2007 года он погиб от рук киллера, который выстрелил в него несколько раз. Следком раскрыл это преступление, и виновные ответили по закону.

В сентябре 2023 года Бастрыкин пообщался с обманутыми дольщиками из Московской области. Председатель СК взял на особый контроль решение проблем заявителей.

Россия Следственный комитет России
28 декабря 2023, 20:36
Массовый сбой произошел в работе Telegram
Unsplash
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В работе мессенджера Telegram произошел серьезный массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи пожаловались на проблемы с загрузкой файлов. Некоторые юзеры не могут отправить сообщения. Также не обновляются Telegram-каналы. Больше всего обращений о сбоях поступило из Челябинска, Тулы, Вологды, Севастополя и Таганрога.

Последний раз пользователи сообщали о сбое в работе мессенджера 30 ноября. Люди заявили о проблемах с соединением, неполадках в работе приложения и сбоях при отправке сообщений.

Также проблемы с Telegram наблюдались 24 ноября. Нарушения зафиксировали в ряде регионов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской области, Краснодарском крае, Татарстане, Башкирии и Чечне.

Мессенджеры Telegram
28 декабря 2023, 18:37
Более двух тысяч москвичей воспользовались Чат-ботом «Самострой.net» за год
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Более 200 случаев размещения самостроев подтвердили благодаря обращению москвичей через чат-бот «Самострой.net». Об этом сообщил глава столичной госинспекции по недвижимости Иван Боборов.

«В 2023 году сервис получил 2,3 тысячи обращений от жителей. В результате анализа специалисты ведомства подтвердили 220 нарушений», - уточнил он.

Чат-бот запустили в 2021 году. С начала работы москвичи отправили через него почти шесть тысяч сообщений.

Сервис курирует Госинспекция по недвижимости совместно с департаментом информационных технологий столицы. Он способствует освобождению города от незаконных строений, искажающих его архитектурный облик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги в сфере строительства за год. По его словам, столице удалось сохранить высокие темпы работы и достигнуть значительных результатов.

Строительство Недвижимость Москва 2023

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