Россиянам напомнили, сколько времени можно хранить новогодние салаты

«В салатах обычно смешивают продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Добавление соуса или майонеза способствует ускорению процесса размножения микробов», - рассказали в ведомстве.

Винегрет, салаты из вареных или сырых овощей, копченостей и мяса птицы следует хранить не больше 18 часов. После заправки этот срок уменьшится до 12 часов. Салаты с морепродуктами без заправки испортятся через 12 часов, а с консервированными овощами или вареными яйцами - через шесть часов. Самыми стойкими оказались салатные блюда из квашеных, соленых и маринованных овощей - до 36 часов. Все угощения следует держать в холодильнике при температуре +2…+6 градусов.

Ранее эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рекомендовала предусмотреть порционирование блюд на праздничном столе. По ее словам, оптимизация питания в новогоднюю ночь поможет избежать переедания.