Россиянам напомнили про главные правила купания в проруби

Людям с хроническими заболеваниями сердца, дерматитом и псориазом опасно окунаться в прорубь, поэтому лучше воздержаться от таких купаний. Если противопоказаний нет, то стоит соблюсти ряд правил, чтобы подготовить организм.

Дома можно несколько раз принять контрастный душ, обливаясь холодной водой хотя бы по минуте. При этом нельзя купаться на голодный или полный желудок. Поесть следует за два или три часа до того, как окунетесь в прорубь.

Купаться нужно только в специально оборудованных местах. С собой взять тапочки, полотенце и теплую одежду. Ни в коем случае не пить алкоголь, который расширяет сосуды и увеличивает риск переохлаждения.

«В холодной воде тело быстро теряет тепло, и слишком долгое пребывание в воде повышает риск заболеваний. Если вы почувствуете онемение, головокружение, учащенное сердцебиение или сильный холод, немедленно выйдите из воды», - подчеркнул врач.

После выхода из проруби нужно растереться полотенцем, переодеться в сухую одежду и обувь, а также выпить теплый напиток.

Ранее терапевт Екатерина Аршинская напомнила россиянам про холодовой шок , который может возникнуть во время крещенских купаний.