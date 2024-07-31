Россиянам напомнили о штрафах за самовольные постройки на даче

За последние пять лет в России снизилась доля людей с нормальным весом, причем заметный прирост лишних килограммов произошел у мужчин. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году 62,5% россиян в возрасте от 19 лет имели лишний вес, соответствующий стадиям предожирения и ожирения. Во время предыдущего выборочного наблюдения рациона питания населения, опубликованного Росстатом, эта доля составляла 61,7% в 2018 году.

Доля россиян с нормальным весом сократилась с 36,3% до 35,7%, а тех, у кого лишние килограммы на уровне предожирения, наоборот выросла - с 40,1 до 43,9%. Причем больше всего у мужчин.

«Если в 2018 году нормальный вес имел примерно каждый третий мужчина (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%», - говорится в статье.

Ситуация с женщинами в этом плане получше, так как немного выросла доля россиянок с нормальным весом - с 38,1 до 39,4%. При этом увеличилась и доля дам с лишним весом в стадии предожирения - с 34,7 до 37,1%.

По мнению экспертов, большинство случаев ожирения связано с отсутствием двигательной активности и употреблением большого количества сахара.

Ранее россиян предупредили, что вероятность ожирения повышается у людей, которые спят менее пяти часов в сутки.