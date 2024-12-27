Россиянам напомнили о праве уволиться в новогодние праздники

Apple продолжает массово удалять приложения VPN из российского сегмента App Store. Такие сервисы позволяют обходить блокировки и заходить на запрещенные сайты. На фоне политики Apple у многих россиян возникает вопрос: не станет ли iPhone бесполезен? Что ждет iPhone в России и будут ли какие-то аналоги App Store, телеведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов.

Какие приложения удаляет Apple Американская корпорация уверяет, что удаляет сервисы VPN по требованию российской стороны. При этом слухи о том, что Роскомнадзор планирует ввести штрафы за пользование такими приложениями оказались ложью.

Однако, помимо этого, из App Store удалили и приложения многих российских банков. Блокируют и другие, важные для россиян сервисы.

Могут ли появиться альтернативы App Store? По словам Кирилла Ситнова, такая вероятность есть. IT-специалист напомнил, что весной 2024 года в Евросоюзе Apple уже разрешила устанавливать сторонние приложения на iPhone.

Однако Ситнов отметил, что пока неясно, даст ли добро Apple на такие установки. Альтернативную платежную систему корпорация пока не разрешила.

«Android понемногу начинают копировать модель Apple. Свежие операционные системы Android также ограничивают установку приложений из альтернативных источников. Хотя лицензионные магазины, такие как RuStore, не блокируются», - сказал эксперт.

Кроме того, добавил Ситнов, что касается VPN - пользователи из России все еще могут найти рабочие сервисы этой направленности.

Роскомнадзор ранее сообщал, что Apple по требованию регулятора заблокировала в App Store 25 VPN-приложений. Позднее в американской корпорации объяснили, что удаляют сервисы из-за необходимости выполнения российских законов.