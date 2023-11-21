Россиянам напомнили о повышении пенсий в декабре

Он напомнил, что пенсии в декабре увеличатся у тех, кто уволился в сентябре. Еще традиционная прибавка ждет людей, отпраздновавших 80-летние в ноябре. Подобное повышение пенсий происходит каждый месяц, но основной рост выплат для большинства неработающих пенсионеров ожидается в январе. Тогда выплаты проиндексируют на 7,5%. Если умножить текущую сумму на коэффициент увеличения, то есть 1,075, то можно узнать размер повышения.

«При размере пенсии в 20 тысяч рублей прибавка в натуральном выражении в результате индексации составит около полутора тысяч рублей ежемесячно», - уточнил Гиринский.

Он добавил, что годовой прирост будет порядка 18 тысяч рублей.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что по новому закону в 2024 году повышение пенсий ждет 32 миллиона россиян.