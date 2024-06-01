01 июня 2024, 07:53

Россиянам напомнили о подорожании коммунальных услуг с 1 июля

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Цены на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года проиндексируют в среднем на 10%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм». Он напомнил, что цены на ЖКУ вырастут впервые за полтора года.

Методика повышения тарифов предполагает предельные нормы. Максимальный рост для всех регионов - 15%. При этом реальные цифры в каждом отдельном субъекте могут быть ниже - решение примут власти регионов. По словам собеседника агентства, в Забайкалье цены на ЖКУ могут увеличиться на все 15%, в Хакасии они вырастут минимально - лишь на 4%. В Москве повышение может достичь 11%, в Санкт-Петербурге - 10%.

Установленный механизм индексации обеспечивает возможность гибкого реагирования на изменение конъюнктуры рынка, подчеркнул Гиринский. Он пояснил, что тарифы на ЖКУ меняются в зависимости от параметров рынка.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», - уточнил доцент РУДН.

О том, что делать жильцам, которые заметили в платежках лишние начисления, 360.ru писал ранее.

ЖКХ Газ Россия
01 июня 2024, 00:08
«Есть горячая линия». Выпускникам рассказали, что делать при нарушениях на ЕГЭ
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При любых нарушениях на Едином государственном экзамене выпускникам следует обращаться на горячую линию. Об этом ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказала преподаватель математики из средней школы № 1 станицы Зеленчукской, учитель года России — 2018 Юлия Капалкина.

Одна из учащихся поделилась, что по вине школы ей придется сдавать профильную математику, хотя она рассчитывала на базовую. Девочка задала вопрос, что делать в таких ситуациях.

«Вообще есть же горячая линия по проведению ЕГЭ. И если была такая ситуация, что-то бланк не дают, то что-то происходит, то явно намекают на то, что могут быть сданы не те экзамены, которые хочет ребенок, нужно непосредственно обращаться на горячую линию проведения ЕГЭ. И она есть в доступе в интернете, и сейчас, я думаю, тоже не поздно обратиться на горячую линию. Там посоветуют, что делать», - сказала Капалкина.

Она пообещала, что этот вопрос также рассмотрят на Всероссийском экспертном педсовете.

Ранее сообщалось, что досрочно сдающим ЕГЭ разрешат пересдать один экзамен. Такую возможность предоставят 4 и 5 июля до конца приемной кампании.

ЕГЭ Дети Школы Россия Экзамены
31 мая 2024, 21:28
Новый состав автомобильной аптечки утвердили в России
РИА «Новости»
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Новый состав автомобильной аптечки для оказания помощи пострадавшим утвердил Минздрав России. Приказ ведомства опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Помимо прежнего перечня в новый состав войдет многоразовое спасательное изотермическое одеяло, маркер черного или синего цвета, загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Новый документ вступит в силу с 1 сентября. Приобретенные и укомплектованные ранее аптечки могут использоваться до истечения срока годности.

В автоаптечку для оперативного воздействия на бактерии и вирусы стоит положить раствор «Бетадин» или хлоргексидин, а также кровоостанавливающие салфетки.

Законы Лекарства Минздрав Россия Машины Аптеки
31 мая 2024, 20:17
Основателя «Тануки» Орлова оштрафовали по делу о причинении ущерба
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Пресненский суд Москвы освободил от уголовной ответственности основателя «Тануки» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Мужчине назначили штраф, сообщило РИА «Новости».

«Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого <…> и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», - указано в постановлении суда.

Штраф составил 100 тысяч рублей, уточнили журналисты. Орлов признал вину.

Основателя «Тануки» обвинили в нанесении имущественного ущерба по статье 165 Уголовного кодекса России и объявили в федеральный и международный розыск в ноябре 2023 года. До этого он успел продать доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

Позже стало известно, что Орлов обосновался в Лондоне. В Великобритании он открыл ресторан греческой кухни и планировал запустить еще одно заведение в Гонконге.

Штрафы Великобритания Уголовное дело Суд
31 мая 2024, 19:30
13 июня состоится церемония награждения Программ «Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG проекты России»
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Из года в год выдающиеся достижения в области экологического, социального и корпоративного управлений поощряются и тиражируются среди представителей бизнеса, общества и государства. Торжественная церемония награждения состоится 13 июня в Radisson Resort, Zavidovo.

Тренд на социальное предпринимательство в России усиливается с каждым годом. Новаторы используют бизнес-модели для решения социальных и экологических проблем, обеспечивая при этом финансовую устойчивость. А тенденция соответствия компаний ESG-принципам определяет инвестиционную стратегию «нового поколения» инвесторов. Ведь они все больше понимают важность устойчивости и ответственного подхода к бизнесу, и именно поэтому компании вынуждены реорганизовывать свою деятельность, чтобы соответствовать ESG-повестке и привлекать инвестиции.

Компании могут осветить свои практики более чем в двадцати различных категориях, среди которых: «Образование и наука», «Поддержка одаренных детей и молодежи», «Проекты в поддержку социально незащищенных слоев населения», «Социальный маркетинг», «Благотворительность», «Корпоративные проекты», «Медико-социальные проекты», «ESG-трансформация бизнеса», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Лучшие бизнес практики ESG».

Проект 360 «Круиз добра» претендует на победу в премии «Лучшие социальные проекты России» в категории «Социально ответственные СМИ».

«Сам факт проведения мероприятия такого формата свидетельствует о том, что в нашей стране идет активное развитие инфраструктуры и экосистемы социальной деятельности. Для того чтобы быть устойчивым на рынке и видеть будущее бизнеса, компаниям важно говорить с потребителями о действительно важных вещах: проблемах и ценностях. Тем самым проекты в социальной, экологической и корпоративной сферах являются эффективным путем к установлению прочных коммуникаций между бизнесом, властью и обществом. Ведь в современных реалиях успех компании измеряется не только финансовыми показателями, но и ее способностью оказать положительное влияние на общество», - прокомментировала исполнительный директор программы Ангелина Сливина.

Подведение итогов лучших практик социальных проектов прошлого года показало, насколько глубоко компании осознают важность инвестирования в социальную сферу. В числе компаний-лауреатов, внесших существенный вклад в стимулирование и продвижение идей социально-ответственного бизнеса: Х5 Group, АЛЬФА-БАНК, СБЕР, СУЭК, ВКонтакте, Госкорпорация «Росатом», ПАО «ЛУКОЙЛ», Холдинг «Российские железные дороги», ПАО НЛМК, АО «Зарубежнефть», АО «Сервье», АО «Телекомпания НТВ», Телеканал ТНТ, Московская городская Дума.

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