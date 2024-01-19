19 января 2024, 02:52

Россиянам напомнили о льготах на оплату ЖКУ

РИА «Новости»
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Собственники жилья могут получить государственную помощь в виде субсидий на оплату жилых помещений и услуг ЖКХ. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По словам адвоката, согласно статье 159 Жилищного кодекса РФ, право на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг имеют с собственники жилых помещений, члены жилищных кооперативов и другие категории граждан.

При этом они должны проживать на территории России на постоянной основе и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг. При этом траты на эти расходы должны быть больше установленной доли от совокупного дохода семьи (22%).

Русяев напомнил, что при расчете субсидии учитывают доходы всех постоянно проживающих в семье. Речь идет о супругах, детях и родителях несовершеннолетних. Также помощь в оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства могут получить малоимущие россияне.

Юрист Иван Соловьев ранее напомнил, что россияне могут лишиться субсидий из-за невнимательности. некоторые преференции требуют регулярного подтверждения.

ЖКХ Доходы Россия
19 января 2024, 01:24
Люцифер родился на Кубани
Unsplash
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Самые необычные имена, которыми называли новорожденных родители в 2023 году, назвали в ЗАГСе Краснодарского края. Одним из них стало Люцифер, сообщило РИА «Новости».

В 2023 году некоторые родители проявили креативность при выборе имен для своих новорожденных. Среди самых необычных имен мальчиков отличились Бриллиант, Золотой и Изумруд.

Одного из младенцев назвали Люцифер. Причины, по которым родители выбрали именно это имя, в ЗАГСе не назвали. Среди необычных имен девочек жители Кубани выбрали Валькирию, Матрону, Яромиру и Ноэми.

Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева ранее рассказала, что самыми популярными именами среди московских родителей в прошлом году стали Александр для мальчиков и София для девочек. Также в столице отметили тенденцию давать детям двойные и тройные имена, например, Александра Флор де Мария.

В Подмосковье Марфа и Лукьян стали самыми редкими именами новорожденных в сентябре.

Дети Краснодарский край
18 января 2024, 23:31
Итоги дней регионов подвели на выставке «Россия»
Телеканал «360»
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Организаторы международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ подвели итоги дней регионов, в рамках которых все 89 субъектов страны представили свои главные достижения и познакомили гостей со своей самобытной культурой и традициями.

Председатель Оргкомитета выставки и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил заслугу команд всех регионов в создании уникальной экспозиции.

«Все по-настоящему вложили душу, продемонстрировали главные достижения страны, показали свои традиции и культуру, рассказали о туристическом и инвестиционном потенциале. На самом деле - сделали гораздо большее: помогли людям почувствовать себя частью большой страны, дали уверенности в будущем и мотивировали на то, чтобы самим добиваться новых достижений», - заявил он.

В ходе проведения дней регионов эксперты НИУ ВШЭ и Экспертного института социальных исследований провели опрос более четырех тысяч человек. У них поинтересовались, какие чувства у гостей вызвала выставка.

Подавляющее большинство заявило, что экспозиция вселила веру в будущее и уверенность в завтрашнем дне. По их словам, выставка придала сил и вызвала желание попробовать что-то новое. Кроме того, экспозиция вызвала чувство гордости за страну.

Многие регионы получили поддержку и новые возможности для развития: на полях выставки губернаторы подписали многомиллиардные инвестиционные соглашения.

«Сама идея организации Выставки - замечательная. Хочу поблагодарить президента за возможность, которая представили каждом: масштабно рассказать о том, что происходит в регионе, о наших красотах и достижениях, об уникальных людях», - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава Мурманской области Андрей Чибис согласился с коллегой и добавил, что масштабный проект подарил гордость за всю страну.

«Для нас выставка и дни региона - это не только презентация Мурманской области. Мы подписали соглашения более чем на 50 миллиардов рублей, в том числе о строительстве нового морского контейнерного терминала, соглашение о жилищном строительстве», - поделился он.

День Московской области прошел на выставке «Россия» 27 декабря. Открыл стенд региона губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что гости могут написать письмо Деду Морозу и создать новогоднюю открытку с помощью GigaChat. Кроме того, посетители смогли узнать о самых интересных местах Подмосковья при помощи 3D-путешествия, узнать об уникальных художественных промыслах , которые есть в Московской области, попробовать продукцию местных фермеров.

Завершился День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступили популярные исполнители - Seville, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Niletto.

За вклад и создание уникальной экспозиции выставки «Россия» руководители ряда регионов или их представители получили от Сергея Кириенко памятные статуэтки.

За лучшее представление региона награды получили Мурманская Ярославская и Нижегородская области, а также республика Башкортостан. В специальной номинации «За лучшее информационное освещение» были отмечены Ульяновская и Кемеровская области и Республика Мордовия.

Ивановская, Иркутская, Калужская и Омская области подготовили лучшие концертные программы.

Лучшим гастрономическим представлением региона признали Республику Саха (Якутия) и Владимирскую область. За поддержку местных производителей награды вручили Ленинградской, Воронежской и Оренбургской областям, Республике Карелия и Луганской Народной Республике. В номинации «Новогодняя Россия» отмечены Липецкая, Челябинская, Рязанская и Томская области, а также Республика Крым.

Самой гостеприимной признали Москву, лучшей просветительской деятельностью отметилась Самарская область, а стенд Пермского края признали самым технологичным. Чувашская Республика получила награду в номинации «Образ выставки».

Выставки Россия Выставка-форум «Россия»
18 января 2024, 23:26
Наказание за фейки об армии предложили ужесточить в России
РИА «Новости»
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Лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах России. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Реализация федерального закона направлена на упреждение и пресечение преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», - указали в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, уголовную ответственность ужесточат за публичные призывы к деятельности. Кроме того, законом предусмотрена конфискация денег и имущества, используемых для финансирования преступлений.

Еще парламентарии предложили отнести все преступления диверсионной направленности к деятельности против безопасности России. Осужденных за дискредитацию войск ВС РФ и призывы к экстремизму предложили также лишать госнаград.

Проект закона предварительно поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Росфинмониторинг.

В декабре суд Москвы приговорил режиссера Ивана Вырыпаева к восьми годам тюрьмы за распространение ложной информации о действиях российской армии.

Законы Госдума РФ Преступления Россия Армия
18 января 2024, 20:37
Свежие следы горения обнаружили на месте крушения борта Пригожина
РИА «Новости»
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На месте крушения самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обнаружили свежие следы горения. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Покрытый сажей снег близ мемориала Пригожину заметила журналистка издания Екатерина Царева, которая побывала на месте падения. Она не стала уточнять, что именно горело рядом с памятником. Также рядом не было самих подожженных предметов.

По данным издания, подъезд к месту крушения самолета расчистили с помощью специальной техники. Кто организовал расчистку дороги, неизвестно.

Царева добавила, что в районе села Куженкино Тверской области, на месте падения самолета, установили памятную доску со списком погибших. Рядом поставили несколько флагов с эмблемами ЧВК «Вагнер».

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» рухнул 23 августа 2023 года. Президент Владимир Путин сообщил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Пригожиным обнаружили осколки гранат, отметив, что внешнего воздействия на самолет не было.

Памятники Авиакатастрофы Самолеты Евгений Пригожин

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