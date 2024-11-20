Россиянам напомнили о двух обязательных отметках в паспорте

«При выдаче или замене паспорта гражданина в оформленном документе проставлены как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными к проставлению в паспорте являются сведения об отношении к воинской обязанности, отметки о регистрации по месту жительства либо снятии с регистрационного учета», - отметили в ведомстве.

В МВД также добавили, что в паспорт по желанию гражданина могут внести сведения о выданных основных удостоверяющих личность россиянина документах за пределами страны, данные о детях до 14 лет и браке, а также ранее выданных паспортах.

К необязательным отметкам относятся идентификационный номер налогоплательщика и группа крови, их проставляют другие ведомства. Самостоятельное внесение записей, отметок и сведений в паспорт недопустимо, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее россиянам рассказали, почему могут изъять паспорт.