Россиянам напомнили о длинных выходных в начале ноября

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Жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно. В пятницу, 3 ноября, многих работников ждет на час сокращенный рабочий день. Следующие длинные выходные наступят под Новый год. Каникулы начнутся 30 декабря, а продлятся до 8 января 2024 года.

Всего в 2023 году 247 рабочих дней. Праздники и выходные в общей сложности составили 118 дней. В 2024 году россияне отдохнут в День защитника Отечества. Выходные будут с 23 по 25 февраля. Также длинные праздничные дни ждут жителей страны в первый месяц весны. Они начнутся с пятницы, 8 марта, и пройдут до 10 марта.

Майские праздники по традиции будут разбиты на два блока выходных. Первые - в честь Дня труда - начнутся 28 апреля и завершатся 1 мая. Вторые посвящены Дню Победы. Они пройдут с 9 мая по 12 мая. В первый месяц лета россияне отдохнут 12 июня - в День России. Ноябрьские праздники пройдут с 3 по 4 число. Далее россиян ждут новогодние каникулы, которые начнутся с 29 декабря.