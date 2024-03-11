Россиянам напомнили, когда начнутся длинные выходные

Праздничные и выходные дни на 2024 год были утверждены членами кабмина летом прошлого года. Субботний выходной перенесли с 27 апреля на 29 апреля, а со 2 ноября - на 30 апреля.

1 мая в России посвящен празднику Труда и весны. Во всех городах страны пройдут концерты, праздничные демонстрации, автопробеги.

С понедельника, 11 марта, в России начинается масленичная неделя. Перед Великим Постом на столах православных христиан становится больше молочных продуктов, традиционно они пекут блины.