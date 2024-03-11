Россиянам напомнили, когда начнутся длинные выходные
Длинные выходные ждут граждан России более чем через месяц. Они смогут отдохнуть в течение четырех дней с 28 апреля по 1 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».
Праздничные и выходные дни на 2024 год были утверждены членами кабмина летом прошлого года. Субботний выходной перенесли с 27 апреля на 29 апреля, а со 2 ноября - на 30 апреля.
1 мая в России посвящен празднику Труда и весны. Во всех городах страны пройдут концерты, праздничные демонстрации, автопробеги.
С понедельника, 11 марта, в России начинается масленичная неделя. Перед Великим Постом на столах православных христиан становится больше молочных продуктов, традиционно они пекут блины.