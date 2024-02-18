18 февраля 2024, 10:44

Россиянам напомнили, как вернуть бракованные запчасти для автомобиля

РИА «Новости»
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Закон о защите прав потребителей предполагает возврат автозапчастей в течение гарантийного срока, если они оказались с дефектом. Об этом рассказали RT эксперты Роскачества.

Претензии из-за некачественного товара можно предъявить продавцу или изготовителю компонентов, добавили собеседники издания.

«Но на практике потребители чаще обращаются к продавцу, потому что при наличии доказательств покупки так проще обеспечить себе замену товара или возврат денег», - пояснили в Роскачестве Для замены детали или возврата денег нужно предоставить чек о покупке и паспорт. В спорных ситуациях продавец может заказать экспертизу, чтобы подтвердить наличие брака.

В ведомстве предупредили, что обмен возможен только для возвратных товаров. Поэтому купленные машины, прицепы, номерные агрегаты сдать в магазин не получится, подытожили эксперты.

Ранее в Роскачестве заявили, что нужные товары стоит покупать до старта сезона распродаж.

Роскачество Законы Машины Брак Деньги
18 февраля 2024, 13:34
Рекорд по высоте сугробов установили в Москве
РИА «Новости»
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Высота сугробов в российской столице после ночных снегопадов составила 67 сантиметров. Это новый рекорд для 18 февраля, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 09:00 составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы», - отметил он.

По словам синоптика, в районе Тушино зафиксировали сугробы высотой 73 сантиметра. Прошлый рекорд установлен в 1966 году, когда в Москве появились сугробы высотой 65 сантиметров.

Тишковец спрогнозировал, что из-за продолжающихся снегопадов к вечеру воскресенья высота сугробов увеличится на один-два сантиметра. С начала февраля на ВДНХ зафиксировали 44,8 миллиметра осадков при норме в 44 миллиметра.

В Гидрометцентре предупредили москвичей, что следующая неделя будет морозной. В ночь на среду, 21 февраля, температура воздуха опустится до -16 градусов. К следующим выходным в столице снова потеплеет.

Рекорды Погода Снегопад Москва
18 февраля 2024, 09:05
Историк космонавтики предположил, что Кикиной и Федяеву могут не дать звание Героя России
РИА «Новости»
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Космонавтам Анне Кикиной и Андрею Федяеву, которые летали на МКС на американском кораблем Crew Dragon, могут не дать звание Героя России. Об этом сообщил историк космонавтики Александр Железняков. Его слова привело РИА «Новости».

«Полеты на американских кораблях котируются иначе, чем на наших „Союзах“», - пояснил он.

Железняков подчеркнул, что космонавты могут получить награды, но не столь весомые, как звание Героя России. В начале февраля такого звания удостоили Дениса Матвеева. В марте 2022-го он отправился к МКС в составе экспедиции, которая пробыла на станции 195 суток.

Кикина вернулась на Землю на Crew Dragon в марте 2023-го, а Федяев - в сентябре того же года. Для космонавтов это был первый полет на орбиту.

Ранее Сергею Корсакову присвоили звание летчика-космонавта и Героя России.

МКС Награды Космонавты Корабли Россия
18 февраля 2024, 01:41
Замкомандующего 18-й армии полковник Магомеджанов умер от ранений в зоне СВО
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В Севастополе скончался полковник Магомедали Магомеджанов. В спецоперации он занимал должность замкомандующего 18-й армией, сообщил в Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов.

«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», - написал Меликов.

Полковник умер 14 февраля от полученных в ходе боев ранений. Его похоронили в родном дагестанском селе Хлют.

В «сложные для Кавказа годы» Магомеджанов командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Также полковник боролся с терроризмом на Северном Кавказе и участвовал в военной операции в Сирии.

Ранее стало известно о смерти Героя СССР генерала-полковника Валерия Востротина. Он не дожил всего два дня до 35-летия вывода войск из Афганистана. Востротин командовал девятой парашютно-десантной ротой.

Дагестан Военные Севастополь Армия
18 февраля 2024, 01:17
В Москве арестовали трех участников несогласованных акций
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Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток трех участников несанкционированных акций в столице. Об этом сообщили РИА «Новости» в суде.

«Суд назначил трем людям наказание в виде административного ареста на 15 суток», - заявили в суде.

Их обвинили в неповиновении полиции.

Ранее прокуратура Москвы предостерегала россиян от участия в массовых акциях. Предупреждение появилось после распространения в социальных сетях призывов выйти на подобное мероприятие. Правоохранители напомнили о недопустимости нарушения закона. Жителям и гостям столицы напомнили о вероятности административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, а также за призывы и участие в таких мероприятиях.

Суд Законы Митинги Аресты Полиция Москва

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