Россиянам напомнили, как вернуть бракованные запчасти для автомобиля

Претензии из-за некачественного товара можно предъявить продавцу или изготовителю компонентов, добавили собеседники издания.

«Но на практике потребители чаще обращаются к продавцу, потому что при наличии доказательств покупки так проще обеспечить себе замену товара или возврат денег», - пояснили в Роскачестве Для замены детали или возврата денег нужно предоставить чек о покупке и паспорт. В спорных ситуациях продавец может заказать экспертизу, чтобы подтвердить наличие брака.

В ведомстве предупредили, что обмен возможен только для возвратных товаров. Поэтому купленные машины, прицепы, номерные агрегаты сдать в магазин не получится, подытожили эксперты.

Ранее в Роскачестве заявили, что нужные товары стоит покупать до старта сезона распродаж.