Россиянам напомнили, как подготовиться к Великому посту

Подготовка к Великому посту «Перед началом Великого поста, в Прощеное воскресенье, надо попросить у всех прощения, примириться с окружающими. Если нет такой возможности, то нужно простить хотя бы в душе. Это важно, чтобы во время поста не было раздражения. За неделю до поста не едим мяса, а только молочные продукты», - поделился он.

По словам Савченко, во время народных гуляний на Масленицу есть соблазн наесться. Но в пост нужно входить спокойно, не бросаться в крайности. Лучше постараться избегать традиций с языческими корнями - прыжков через костер и сожжения чучела зимы. Можно следовать другим традициям, например, в день памяти Сорока мучеников севастийских (22 марта) многие пекут из постного теста жаворонков, напомнил священник.

Какие продукты разрешены в пост «В Великий пост мы отказываемся от продуктов животного происхождения и рыбы. Это строгий пост, хотя в Греции есть послабления. По субботам и воскресеньям они едят морепродукты - креветки, мидии. В русской традиции такого нет, но некоторые верующие следуют греческой традиции. В пост обычно едят каши, овощи, макаронные изделия, орехи. Некоторые верующие постятся строже, воздерживаясь от масла», - отметил Савченко.

При этом церковный устав разрешает по субботам и воскресеньям пить вино, но в меру. Сам пост дан человеку верующему, чтобы смирить плоть и обострить дух, пояснил священник.

Послабления верующим в пост «Весь Великий пост строго постимся за исключением Благовещенья (7 апреля), Вербного воскресенья (28 апреля). В эти дни можно употреблять рыбу, а в Лазареву субботу (27 апреля) можно есть икру», - добавил собеседник «360».

Он напомнил, что самыми строгими неделями поста являются первая и последняя. Те, кто по состоянию здоровья не могут держать срок весь период, постятся в эти недели. Светлое Христово Воскресение (Пасха) в этом году будут отмечать 5 мая.