Россиянам напомнили, что всегда должно лежать в багажнике машины

Специалисты уточнили, что в аптечке должны лежать одноразовые перчатки и медицинская маска, а также жгуты на конечности. В нее нужно положить марлевые бинты и салфетки, лейкопластыри и ножницы, а также инструкцию по оказанию первой медицинской помощи.

«Все изделия должны быть новыми, с неистекшим сроком годности, если таковой имеется», - указали в Роскачестве.

Объем огнетушителя, добавили в организации, может быть разным. Рекомендуемым специалисты назвали не менее двух литров.

Тип огнетушителя водитель может выбирать самостоятельно.

Знак аварийной остановки необходим, чтобы проинформировать других участников дорожного движения о неисправности авто. Он также указывает на то, что машина не может двигаться и стоит за знаком дальше по дороге.

В Роскачестве напомнили, что требования к внешнему виду знака аварийной установки закреплены в ГОСТе. Он должен быть в форме равностороннего треугольника и светоотражающим. Жилет с аналогичным покрытием необходим для аварийной остановки.

«Его должен надеть водитель, если он выходит из автомобиля - в этом случае его будет видно даже в сумерках и темноте», - заметили в Роскачестве.

В организации пояснили, что в качестве светоотражающего элемента одежды может выступать куртка, жилет или жилет-накидка.

Штрафы за отсутствие аптечки, огнетушителя и аварийного знака сейчас отсутствуют, а из правил дорожного движения исключили требования их иметь. Однако за невыставленный знак аварийной остановки при ДТП могут оштрафовать на тысячу рублей.