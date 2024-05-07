Россиянам накануне Дня Победы покажут фильм «Ветераны»

«Герои очень разные, и истории их бесценные. Очень важно, чтобы они их рассказывали, а мы слышали», - отметила Василевская.

Фронтовая медсестра Валентина Петровна Минаева участвовала в трех войнах: советско-финской, Великой Отечественной и советско-японской. Сейчас Валентине Петровне 103 года - в фильме она поделилась воспоминаниями об ужасах войны.

Другой герой фильма, Виталий Иванович Колесов, отметил 100-летний юбилей. На фронт он ушел в 18 лет, стал артиллеристом, принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии.

Самому молодому герою ленты Николаю Петровичу Теплотанских 98 лет. На фронт его взяли, когда ему было 17 лет. В одном из боев он вытащил друга из подбитого танка, а сам получил тяжелое ранение. Николаю Петровичу до сих пор снится война - особенно часто во сне он видит женщину с девочкой из освобожденной деревни.

Премьерный показ фильма «Ветераны» состоится 8 мая на телеканалах RT и RT Doc. С 9 мая документальную ленту можно будет смотреть на сайте бесплатного онлайн-кинотеатра Artel.doc