Россиянам могут разрешить использовать госуслуги по загранпаспортам

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«Всесторонне проработают вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», - отметил он.

Ранее в Минцифры объяснили действие закона об электронных паспортах. Россиянам предоставят возможность использовать госуслуги вместо бумажных паспортов только в определенных случаях. В ведомстве пояснили, что электронные копии не заменят оригиналы документов.

Президент Владимир Путин поддержал идею о применении цифрового паспорта в феврале 2023 года. В ходе совещания глава Минцифры Максут Шадаев рассказал о технологии, благодаря которой смартфон можно будет использовать вместо оригинала паспорта.

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