Россиянам компенсируют утечку персональных данных

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«Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах», - указали в ведомстве.

Если допустившая утечку персональных данных компания компенсирует пользователю нанесенный вред, то это засчитают как смягчающее обстоятельство. Тогда к организации применят «пониженные оборотные штрафы», уточнили в министерстве.

Компания должна оповестить пользователя об утечке его данных. Для этого достаточно прислать СМС-уведомление или электронное письмо на номер или адрес, указанные при регистрации.

Если компания готова выплатить компенсацию, это нужно прописать в тексте сообщения. Минцифры, в свою очередь, укажут эту информацию на портале «Госуслуги». У пострадавшей стороны будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на получение компенсации.

В середине сентября Тверской районный суд оштрафовал Минпросвещения России на 60 тысяч рублей за утечку данных.

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