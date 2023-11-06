06 ноября 2023, 18:34

Россиянам дали совет по покупкам в «Черную пятницу»

РИА «Новости»
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Россиянам рекомендовали не ждать «Черной пятницы» до закупок нужных товаров, а приобрести их уже сейчас. Об этом ТАСС сообщила глава Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

По ее словам, из-за роста издержек у бизнеса и инфляции цены могут еще подрасти, а продавцы откажутся от предоставления скидок во время распродаж.

«Если действительно нужен какой-то товар, то лучше его купить прямо сейчас, а не ждать „Черной пятницы“. Возможно такое, что цена еще увеличится, а затем продавцы не станут делать большой скидки», - отметила она.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Бодров отметил, что необходимо отслеживать цены, чтобы не попасться на уловку некоторых магазинов.

«Есть специальные расширения для браузера или приложения для смартфона, которые помогут мониторить цены. Так вы узнаете о возможном искусственном завышении цены перед стартом распродаж», - добавил Бодров.

Ранее 76% участников опроса компании Superjob признались, что не верят в скидки в «Черную пятницу» , которая традиционно проходит в ноябре.

Россия Магазины
06 ноября 2023, 17:42
Ошибку нашли в расчетах мощности магнитной бури
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Ученые ошиблись в оценке мощности солнечной вспышки и скорости выброшенного ею потока плазмы, которые обернулись мощной магнитной бурей и полярным сиянием в минувшее воскресенье, 5 ноября. Об этом заявили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Результаты исследования привело РИА «Новости».

Собеседники агентства пояснили, что изначально ученые взяли за причину возникновения геомагнитного возмущения вспышку на Солнце, которая произошла 3 ноября.

«По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <…> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», - заявили в лаборатории.

Но в итоге ошиблись все. Облака газа преодолели расстояние до Земли намного быстрее и нанесли усиленный удар по магнитному полю планеты, что привело к возникновению полярных сияний, которые увидели даже жители юга России.

«Хотя это все равно не объясняет, как настолько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня», - указали в публикации.

Ранее жители Крыма и южных регионов России поделились кадрами необычного северного сияния , вызванного мощной солнечной вспышкой.

Планета Земля Ученые Космос Магнитные бури
06 ноября 2023, 15:38
Почему люди платят за жестокость и как с этим бороться. Треш-стримеров привлекут к ответу
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В интернете есть целый жанр онлайн-трансляций, в которых блогеры избивают и унижают людей. Такие треш-стримы популярны во многом из-за того, что это не просто жестокое кино, а своего рода интерактивное шоу, где зрители за деньги могут сказать, что нужно сделать с участниками: облить их ледяной водой или помоями, унизить или избить. Ограничения выставляет только фантазия. Осенью этого года в кабмине поддержали проекты об ответственности за треш-стримы.

Широко известны в узких кругах Причем таких треш-стримеров в Рунете довольно много. Летом 2020-го гремела история бывшего «подопечного» Решетникова по имени Валентин, которого якобы взяли в заложники брянские стримеры Shkilla Team. Мужчина, очевидно, страдал алкогольной зависимостью и испытывал нездоровую привязанность к своим мучителям.

За еду, алкоголь и крышу над головой он участвовал в их трансляциях, позволял унижать себя и избивать. И все это за деньги зрителей. Мужчину закапывали в землю, обливали помоями, капали ему в глаза перцем, кидались яйцами и так далее.

На некоторых видео мужчина терял сознание, сильно ударялся, падал, просил о помощи, просил вернуть ему документы и вызвать полицию.

Однако позднее он сам подтверждал, что на все происходящее давал добровольное и осознанное согласие. По некоторым данным, за один из семичасовых стримов с участием мужчины блогеры заработали более 800 тысяч рублей.

Другой пример подобных стримов можно было увидеть на канале «Мопс дядя Пес», где двое бывших заключенных также выступали в ролях «хозяина» и «контентмейкера», который выполнял задания. Второго избивали и оскорбляли взамен на деньги зрителей.

Другой персонаж треш-стримов по прозвищу Гобзавр за донат в размере 20 тысяч рублей на протяжении минуты целовал собственную мать, а за вдвое меньшую сумму надел на голову ее грязное нижнее белье. За еще более скромные пожертвования он избивал мать на камеру. Позднее о нем сняли документальный фильм, в котором он сам рассказывал о своих «подвигах».

Психологи уверены, что причина существования таких «забав» в том, что люди не могут выплеснуть агрессию в реальной жизни, тем более что за подобные прямые эфиры обычно не наказывали.

Жестоких примеров треш-стримов на сегодняшний день великое множество. Один из громких случаев произошел в начале декабря 2020 года, когда во время трансляции подмосковного блогера Стаса Решетникова погибла его подруга. Мужчина распылил ей в лицо перцовый баллончик, а затем выгнал на улицу, где та замерзла. Суд приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК).

Треш-стримы Даже в «белом» интернете существует целый сегмент пользователей, которые зарабатывают на создании крайне жестокого контента - треш-стримов. Эти материалы не прячут, потому что в большинстве случаев за них никто не преследует. Узкий круг зрителей знает, где и как найти подобные стримы, эти же люди являются основным источником дохода тех блогеров, которые зарабатывают на издевательствах над своими гостями.

Наказания для треш-стримеров О поддержке проектов об ответственности за треш-стримы сообщил 6 ноября автор инициатив, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«Правительство России поддержало мои законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стрим. Соответствующее заключение будет рассмотрено уже завтра, 7 ноября, на комиссии правительства по законопроектной деятельности», - отметил он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе комитета уточнили ТАСС , что к заседанию комиссии готовы «два положительных проекта отзыва» правительства на оба законопроекта.

Речь идет о проекте поправок к КоАП и УК РФ. Треш-стримерам грозят штрафы до 600 тысяч рублей с конфискацией имущества, запрет на действия (например, пользование интернетом) или реальный срок по многим статьям, треш-стрим становится при этом отягчающим обстоятельством, напомнил Метелев.

Основная «изюминка» таких трансляций заключается в том, что зрители могут давать команды участникам, но для этого надо заплатить. Многие задания стримеры предлагают сами и устанавливают на них цену.

Например, на стримах Решетникова с погибшей девушкой он предлагал «посадить» ее на бутылку за три тысячи рублей, сесть ей на лицо за две тысячи и так далее. В стримах с другими героями была возможность облить их холодной водой, заставить облизывать ноги, пить помои и так далее.

Причем ведущий-стример, в роли которого выступал Решетников, обычно общается с аудиторией на равных, не выполняет унизительных заданий и является своего рода хозяином гостя стрима.

Ощущение причастности Доктор наук, профессор и психолог Андрей Зберовский уверен, что для человека естественно желание смотреть подобные садистские трансляции и даже принимать в них участие, пусть и не напрямую, а за счет пожертвований.

«Мы хищные животные, у человека интерес к насилию всегда был и будет, к сожалению. Когда мы смотрим на страхи и ужасы, которые происходят с другими людьми, мы пугаемся, но сами остаемся целы и получаем удовольствие от того, что это не с нами, но что мы можем на это повлиять», - уверен он.

Психиатр и психотерапевт Евгений Фомин согласен с тем, что в современном обществе человек практически не может «отработать», то есть реализовать, жестокость и агрессию, которая формировалась у него в ходе эволюции.

«Учитывая то, что сейчас люди практически не могут себя проявить с негативной стороны, будучи ограниченными уголовным и административным кодексом, они копят в себе агрессию», - объяснил он.

Способами реализации подобных жестоких наклонностей для многих становятся компьютерные игры и жестокие фильмы, но в них, по словам Зберовского, все равно ограниченный набор сценариев. Треш-стримы же по-своему уникальны тем, что каждый из них гарантирует реальность происходящего и человек никогда не знает, чем все закончится.

«Люди сидят в глуши, у них нет ни театров, ни кинотеатров, ни музеев. У них нет ничего, кроме бутылки водки и интернета. У нас таких в стране огромное количество. Смотреть лекции из Эрмитажа им будет скучновато, им нужны эмоции. Никто не отменял принцип „спрос рождает предложение“. Спрос есть, государство и общество никак этот спрос не удовлетворяют. Государство самоустранилось - и пришла дикость», - подчеркнул Зберовский.

При этом стримы дают возможность не только увидеть «уникальный контент», но и стать его частью, его автором.

Причем смерти на стримах случаются не в первый раз. Например, в мае 2020 года украинский блогер, бывший зэк Артур Сороченко, известный как Квадрат, получил 100 тысяч рублей за убийство в прямом эфире. Он заманил к себе бездомного, несколько дней пытал его за пожертвования зрителей, а затем до смерти напоил его боярышником. В сентябре его задержали и завели уголовное дело.

Интернет Блогеры Смерть на стриме блогера Reeflay
06 ноября 2023, 14:08
«Он отдыхает». Информацию о госпитализации Соломина опровергли
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Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом, сообщил Telegram-канал Mash. Однако его пресс-секретарь заявил «360», что режиссер просто отдыхает.

«Он отдыхает», - указал представитель Соломина.

По данным Mash, артист находится в тяжелом состоянии. Соломин якобы почувствовал себя плохо во время очередной прогулки. Тогда же он потерял сознание и упал на улице. Прохожие сразу же вызвали врачей.

«Скорая приехала к 88-летнему народному артисту на Спиридоньевский переулок - к тому моменту он уже пришел в себя», - указали в публикации.

После режиссера госпитализировали. На данный момент, уточнил mash, он находится в больнице. Пресс-секретарь Соломина не подтвердил эту информацию.

Летом артист отметил 88-летие. На его счету - множество работ в кино, в том числе роли в «Обыкновенном чуде» и «Адъютанте его превосходительства». Соломин также срежиссировал киноленты «Ревизор» и «Скандальное происшествие в Брикмилле».

Инсульт Больницы Актеры
06 ноября 2023, 13:52
Блиновскую заподозрили в нарушении домашнего ареста
РИА «Новости»
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Обвиняемую в неуплате налогов блогера Елену Блиновскую стали подозревать в нарушении домашнего ареста. Сама «королева марафонов» заверила, что датчик отслеживания ее местоположения глушила система ПВО, сообщил Telegram-канал Mash.

Браслет, который правоохранители надели на ногу Блиновской, поддерживает связь с системой контроля. Сотрудники ФСИН получают уведомление, когда блогер покидает свой дом.

«Подобные нарушения зафиксированы несколько десятков раз. Но Елена утверждает, что срабатывает устройство из-за радаров ПВО, которые расположены в районе, где она живет», - указали в публикации.

Полиция не раз приезжала в дом к блогеру, однако не уличала Блиновскую в нарушении судебного решения. Она находилась на месте исполнения меры пресечения.

Организованная проверка выяснила, что систем ПВО рядом жилищем обвиняемой нет. Если бы они все же были, то никак не могли бы нарушить связь браслета с системой контроля.

Ранее столичный суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении на три месяца домашнего ареста Блиновской. Адвокат «королевы марафонов» заявила о начале новой проверки налоговой. На этот раз ФНС ознакомится с деятельностью обвиняемой за 2022 год.

Аресты Полиция ПВО Задержание блогера Елены Блиновской

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