Россиян в 2025 году ждет одна рабочая шестидневка

«В 2025 году в России будет всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», - сказала Санина.

Согласно постановлению правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Поэтому праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Праздник День защитника Отечества в 2025 году выпал на воскресенье и россияне отдохнут только два дня подряд. Правительство перенесло дополнительный выходной на весну. В итоге граждане России отдохнут дважды по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.