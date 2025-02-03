03 февраля 2025, 03:14

Россиян в 2025 году ждет одна рабочая шестидневка

РИА «Новости»
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Россияне будут трудиться шесть дней в неделю в 2025 году с 27 октября по 1 ноября. Выходной день с субботы перенесли на понедельник, 3 ноября, напомнила РИА «Новости» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«В 2025 году в России будет всего одна шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. При этом рабочий день 1 ноября будет коротким», - сказала Санина.

Согласно постановлению правительства, выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября. Поэтому праздничные выходные в честь Дня народного единства продлятся со 2 по 4 ноября.

Праздник День защитника Отечества в 2025 году выпал на воскресенье и россияне отдохнут только два дня подряд. Правительство перенесло дополнительный выходной на весну. В итоге граждане России отдохнут дважды по четыре дня, с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Праздники Россия Работа
03 февраля 2025, 02:45
Десятки человек пострадали от ОПГ лжемедиков в Москве
Freepik
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В Москве десятки человек пострадали от группировок мошенников, которые похищали у клиентов деньги, якобы предоставляя медицинские и косметологические услуги. Об этом сообщили «Известия».

Лжемедики из «РМ Клиники» заманивали пенсионеров на «бесплатный» чекап, в ходе которого у них диагностировали серьезные заболевания. После этого пожилые люди подписывали договора об оказании платных услуг и потребительского кредитования.

«Суммы ущерба, фигурирующие в материалах расследования, варьируются от 80 до 166 тысяч рублей», - отметили в статье.

Один из пострадавших рассказал, что в случае отказа пенсионеров начинали терроризировать жулики, которые бесконечно им звонили с предложением бесплатного лечения.

Сотрудники запугивали клиентов побочными эффектами от процедур, уговаривая пройти курс массажа. Таким образом, женщин вынуждали подписывать кредитные договора с разными банками.

По данным МВД, ранее в Москве выявили группу аферистов в сфере косметологии и медицины. В качестве фигурантов дела проходят шесть женщин и четверых мужчин, их задержали.

Пенсионеры Мошенничество Женщины Медицина Москва
02 февраля 2025, 21:30
Россиян предупредили об атаках мошенников от имени Ozon
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Мошенники стали использовать фишинговые атаки от имени маркетплейса Ozon, чтобы получить доступ к его пользователям. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Аферисты размешают на сайте баннер, предлагая получить промокод на 10 тысяч рублей ко дню рождения. Для его активации необходимо связаться с «личным менеджером» через WhatsApp*.

Для того, чтобы ввести клиентов магазина в заблуждение мошенники размещают надпись «WhatsApp* Secured authentication».

«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников, граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», - предупредили в полиции.

Ранее аферисты взломали официальный аккаунт Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Они стали рассылать сообщения подписчикам сообщества с призывом участвовать в «масштабном конкурсе призов».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Мошенничество Маркетплейсы
02 февраля 2025, 03:57
Женщина-абьюзер. Названы признаки домашнего тирана
РИА «Новости»
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Женщины, как и мужчины, могут стать абьюзерами. Только вместо физического насилия они применят эмоциональное. Кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич перечислила Пятому каналу основные признаки тиранов в юбке.

«Итак, женщина-абьюзер, она, наверное, не будет прикладывать силу. Просто это физически невозможно. <…> Самое первое, самое главное, с чего у нас начинается любой абьюз, это контроль и манипуляция», - сказала она.

Абьюзеры женского пола, по словам психотерапевта, потребуют все пароли, проверят переписки, передвижения и траты партнеров. Они склонны принимать решения за мужчин, критикуя их мнение и стыдя.

Кроме того, они изолируют возлюбленных и обвинят в своем плохом настроении. Галич предупредила, что такие женщины придут к психотерапевту с жалобами на мужа-абьюзера, а не с другими запросами, так как склонны проецировать свое внутреннее состояние на других.

Типичные проявления абьюза со стороны мужчин перечислила специалист консультативной службы «Первая помощь» Майя Голубева. Это манипуляции, ложь, угрозы и унижения.

Отношения Женщины Психология
01 февраля 2025, 21:26
Депутат Миронов выступил за переименование Северного Ледовитого океана
РИА «Новости»
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Впечатлившийся решением президентом США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива лидер думской фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил изменить географические названия в Арктике. Своей идеей он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Впечатлившийся решением президентом США Дональда Трампа о переименовании Мексиканского залива лидер думской фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Сергей Миронов предложил изменить географические названия в Арктике. Своей идеей он поделился с подписчиками Telegram-канала.

Политик предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а архипелаг Земля Франца-Иосифа в Землю Ломоносова.

«Трамп переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики. России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере», - написал Миронов.

Он подчеркнул, что арктический регион остается самым важным для, поэтому Россия должна сохранять свой приоритет.

«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа? <…> Но при чем здесь австрийский император, известный ненавистник России <…> Архипелаг должен стать Землей Ломоносова, еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена», - заявил депутат.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский сразу после инаугурации. Также он поручил совету при Министерстве внутренних дел США обновить данные в Информационной системе географических названий государства.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что новое название коснется лишь шельфовой части акватории, которая находится под контролем США. Остальная часть залива сохранит свое прежнее название.

Депутаты Россия Арктика

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