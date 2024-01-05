Россиян стали подписывать на «инфоцыган» под видом промо онлайн-кинотеатров

Пользуясь невнимательностью пользователей, мошенники предлагают заполнить им свои данные в новом окне. Пользователь оплачивает символическую стоимость подписки в один рубль, но вместо доступа к фильмам и сериалам получает подписку на «гуру» инфобизнеса.

Собеседник издания заявил, что с таким мошенничеством столкнулись россияне, пытавшиеся оформить подписку на «Иви». После этого пользователи обратились с претензиями к кинотеатру.

Представитель площадки заявил, что аналогичных мошенничеств стало очень много. Специалисты «Иви» оперативно выявляют эти схемы и блокируют «проморесурсы».

В период праздников участились фишинговые рассылки под видом службы доставки. Россиянам приходят письма, в которых им предлагают перейти по ссылке, чтобы узнать данные об отправлении.