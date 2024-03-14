Россиян спросили о запрете выплат по авторским правам артистам-иноагентам

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Володин уточнил, что речь идет об артистах, музыкантах и писателях, которые покинули Россию из-за рубежа «поливают грязью страну».

На момент написания новости в опросе приняли участие 16,2 тысячи человек. Большинство из них (90%) проголосовали за введение такого запрета. Отрицательно ответили 7% респондентов, еще 3% выбрали вариант «все равно».

В начале марта спикер Госдумы обращал внимание на эффективность закона о запрете рекламы у иноагентов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие - сокращают штаты своих редакций», - отметил он.

Тогда Володин также обратил внимание на поступающие предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам, которые занимаются дискредитацией ВС России.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», - подчеркнул политик.