Россиян разочаровала идея начать ремонт в квартирах

Выяснилось, что почти половина опрошенных - 47% - недовольны срывом сроков работ. Еще 38% респондентов заявили, что им не понравился итоговый результат, столько же человек признались, что не уложились в запланированный бюджет.

Порядка 32% респондентов пожаловались на грязь и пыль, которые возникли в ходе строительства. Четверть россиян вообще повздорила из-за ремонта с соседями, партнером, друзьями или родственниками.

Большим спросом у россиян при покупке пользуются квартиры с готовым современным ремонтом. Кроме того, спрос вырос на новое жилье с качественными местами общего пользования, чистыми подъездами. Также все чаще люди хотят покупать квартиры в домах, где есть закрытая территория и видеонаблюдение.