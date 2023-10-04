Россиян призвали воздержаться от посещения ГИБДД в ближайшие часы

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Из-за неполадок увеличилось время регистрации машин и мотоциклов.

«Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы», - указали в ведомстве.

На данный момент специалисты профильных подразделений МВД пытаются устранить причины технического сбоя информационных ресурсов, которые обеспечивают работу межрайонных регистрационных подразделений Госавтоинспекции.

В ведомстве обещали сообщить, когда услуги снова будут доступны. Кроме того, все обратившиеся россияне смогут зарегистрировать свой транспорт после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента», добавили в МВД.

Массовый сбой в программе ГИБДД произошел впервые за несколько лет в России. Владельцы транспорта уже два дня не могут поставить автомобили на учет.