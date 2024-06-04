Россиян призвали устранить разночтения имен в загранпаспортах

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Внимание дипломатов привлекли публикации в СМИ о случаях признания недействительными загранпаспортов из-за неверного написания в них имен граждан, содержащих буквы «е» и «ё». Поэтому россиянам нужно заранее проверять написание буквы в загранпаспортах.

«Заблаговременное решение данного вопроса позволит избежать неприятностей, в частности, во время прохождения паспортного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации», - отметили в ведомстве.

Особого внимания требуют свидетельства о рождении, браке и перемене имени, а также их переводы на русский язык.

В декабре 2023 года в России вступил в силу новый закон о заграничных паспортах. Он предусматривает введение единого перечня оснований недействительности загранпаспортов.

Россиянам рекомендовали устранить разночтения имен в заграничных паспортах. Об этом в Telegram-канале сообщил консульский департамент МИД РФ.