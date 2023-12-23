Россиян призвали подписать петицию с требованием проверить участников «голой» вечеринки Ивлеевой

Все собранные подписи редакция пообещала передать в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

«Мы - простые люди, у которых болит душа за Родину, - не можем промолчать. Вместе мы добьемся справедливости», - указали в сообщении.

В список требований авторы петиции включили немедленную проверку руководителей клуба «Мутабор» на пропаганду ЛГБТ* и соблюдение правил пожарной безопасности в учреждении. А фото и видеоматериалов, снятых во время вечеринки Ивлеевой, - на пропаганду нетрадиционных отношений.

Специалисты должны изучить все социальные сети и Telegram-каналы участников мероприятия, а также их партнеров на пропаганду ЛГБТ*.

Организаторов «голой» вечеринки необходимо проверить на законность получения доходов от мероприятия, а также на уклонение от уплаты налогов.

Также авторы петиции призвали организации отказаться от сотрудничества с участниками «голой» вечеринки, в том числе в рамках новогодних мероприятий.

На момент написания материала, по данным сайта телеканала, свои подписи оставили более 139 тысяч человек. Личных данных подписантов авторы петиции не раскрыли.

Скандальная вечерника Прошедшая в московском клубе «Мутабор» закрытая вечеринка Насти Ивлеевой возмутила общественников и политиков скандальными кадрами. Главным условием посещения мероприятия стал дресс-код - минимально количество одежды и максимальная обнаженность. После начавшегося скандала сотрудники правоохранительных органов провели обыски в «Мутаборе» и забрали видео с камер наблюдения.

Пока по жалобам к ответственности привлекли только рэпера VACÍO , на котором из одежды был только носок на гениталиях. Суд отправил артиста под арест на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

По последнему обвинению артист своей вины не признал, заявив, что интересуется только девушками. В итоге он записал покаянное видео, в котором принес извинения всем, кого оскорбил его внешний вид.

К заявлениям на участников «голой» вечеринки присоединился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он направил в Министерство культуры жалобу на появление в клубе «Мутабор» певца Филиппа Киркорова в неподобающем наряде и потребовал лишить его звания народного артиста.

В беседе с «360» общественник не исключил, что ответственность за вечеринку понесет и организатор «шабаша» блогер Настя Ивлеева.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.