23 декабря 2023, 13:39

Россиян призвали подписать петицию с требованием проверить участников «голой» вечеринки Ивлеевой

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Петицию с требованием провести проверку московского клуба «Мутабор», а также всех участников «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой создал телеканал «Царьград». Журналисты обратились ко всем россиянам, кого возмутили скандальные фото и видео с мероприятия. Они подчеркнули, что осуждения от известных медиаперсон ничтожно мало, поэтому необходимо участие всех неравнодушных. Подписать петицию можно на сайте телеканала.

Все собранные подписи редакция пообещала передать в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

«Мы - простые люди, у которых болит душа за Родину, - не можем промолчать. Вместе мы добьемся справедливости», - указали в сообщении.

В список требований авторы петиции включили немедленную проверку руководителей клуба «Мутабор» на пропаганду ЛГБТ* и соблюдение правил пожарной безопасности в учреждении. А фото и видеоматериалов, снятых во время вечеринки Ивлеевой, - на пропаганду нетрадиционных отношений.

Специалисты должны изучить все социальные сети и Telegram-каналы участников мероприятия, а также их партнеров на пропаганду ЛГБТ*.

Организаторов «голой» вечеринки необходимо проверить на законность получения доходов от мероприятия, а также на уклонение от уплаты налогов.

Также авторы петиции призвали организации отказаться от сотрудничества с участниками «голой» вечеринки, в том числе в рамках новогодних мероприятий.

На момент написания материала, по данным сайта телеканала, свои подписи оставили более 139 тысяч человек. Личных данных подписантов авторы петиции не раскрыли.

Скандальная вечерника Прошедшая в московском клубе «Мутабор» закрытая вечеринка Насти Ивлеевой возмутила общественников и политиков скандальными кадрами. Главным условием посещения мероприятия стал дресс-код - минимально количество одежды и максимальная обнаженность. После начавшегося скандала сотрудники правоохранительных органов провели обыски в «Мутаборе» и забрали видео с камер наблюдения.

Пока по жалобам к ответственности привлекли только рэпера VACÍO , на котором из одежды был только носок на гениталиях. Суд отправил артиста под арест на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

По последнему обвинению артист своей вины не признал, заявив, что интересуется только девушками. В итоге он записал покаянное видео, в котором принес извинения всем, кого оскорбил его внешний вид.

К заявлениям на участников «голой» вечеринки присоединился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он направил в Министерство культуры жалобу на появление в клубе «Мутабор» певца Филиппа Киркорова в неподобающем наряде и потребовал лишить его звания народного артиста.

В беседе с «360» общественник не исключил, что ответственность за вечеринку понесет и организатор «шабаша» блогер Настя Ивлеева.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Петиции Россия Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 13:09
Пошлины на ввоз куриного мяса отменили в России
РИА «Новости»
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В России на год отменили ввозные таможенные пошли на замороженное куриное мясо до 140 тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Меру в правительстве объяснили стремлением нарастить предложение товара на внутреннем рынке и поддержать стабильные цены на продукцию.

Норма будет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Кроме того, кабмин утвердил порядок выдачи документов импортерам для беспошлинного ввоза продукции, этим займется Министерство сельского хозяйства. На своем официальном сайте ведомство откроет раздел с данными об объемах продукции, на которые предоставят тарифную льготу.

Вопрос о росте стоимости куриного мяса и яиц поднимали на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил, что подорожание связано со сбоем работы правительства и заверил, что в ближайшее время ситуация улучшится.

Еда Сельское хозяйство Пошлины Правительство РФ
23 декабря 2023, 13:07
Ивлеевой предрекли скорую расплату за организацию «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Организовавшей скандальную «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» блогеру Насте Ивлеевой грозит административный арест. Она станет следующей, кого накажут вслед за рэпером VACÍO (настоящее имя — Николай Васильев). Об этом «360» заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Он подчеркнул, что особо благодарен сотрудникам силовых структур, которые оперативно сработали по запросу общества, недовольного открытой пропагандой ЛГБТ*.

«Это мракобесие. Арестовали первого извращенца, по-другому никак не скажу, на 15 суток. Я думаю, что Ивлеева будет следующей», - заявил Бородин.

Скандальная «голая» вечеринка прошла в московском клубе «Мутабор» в закрытом формате. На мероприятии собрались звезды российского шоу-бизнеса и известные блогеры.

Пока к ответственности привлекли только блогера VACÍO, который пришел на мероприятие в голом виде с носком на гениталиях. Суд отправил его под арест на 15 суток и выписал штраф за пропаганду нетрадиционных отношений. Исполнитель заявил, что к ЛГБТ* не имеет никакого отношения, так как интересуется только девушками.

Бородин написал обращение в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста и отобрать все регалии за его появление в непотребном виде на организованной Ивлеевой вечеринке.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Блогеры Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 11:30
Зимние пляжи временно закрыли в Сочи
РИА «Новости»
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Власти Сочи временно закрыли зимние пляжи из-за непогоды. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

По его словам, в Сочи начались дожди, сильный ветер, вероятно выпадение снега. Осадки ожидают до конца понедельника, 25 декабря.

«На время шторма закрыли зимние пляжи. В реках уровень воды в норме, работают автоматические датчики. В горном кластере выпал снег, без зимней резины доступ ограничили, горнолыжные трассы начали работу по фактической погоде», - написал мэр.

Копайгородский отметил, что утром в субботу, 23 декабря, на запасные аэродромы отправили три прибывающих самолета, но воздушная гавань уже работает в штатном режиме.

«Поручил усилить работу по всем направлениям. Готовы реагировать, если появится угроза местным жителям или инфраструктуре. В местах вероятных подтоплений организовали дежурство. Берегите себя и близких», - добавил он.

Ущерб пляжной инфраструктуре Сочи после разгула стихии в конце ноября составил 200 миллионов рублей.

Сочи Шторм Погода
23 декабря 2023, 10:11
Новый проект по оздоровлению водоемов появится в России
РИА «Новости»
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В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости»рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

В правительстве России начали обсуждать создание национального проекта по оздоровлению водоемов и очистке рек. Об этом РИА «Новости» рассказал глава глава Минприроды Александр Козлов.

«Мы затронули два важных вопроса. Первое: нашей стране необходим связанный с водой нацпроект. Президент делал послание по этому поводу, кабмин уже начал работу. На протяжении года мы работали над этой проблемой, связанной с экологическим оздоровлением рек», - сказал он.

По словам министра, в России в непосредственной близости от рек проживают порядка 111 миллионов человек, что подтверждает необходимость решения вопросов защиты населенных пунктов от наводнений, строительства очистных сооружений и судоходства.

«И второй, не менее важный вопрос - недропользование. Нас поддержал руководитель страны, я лично докладывал о работе, которую мы проделали по Сибири и Дальнему Востоку. Она найдет свое понимание в стратегии „Геология. Возрождение легенды“», - отметил Козлов.

Глава ведомства добавил, что министерство рассматривает площадки для геологоразведочных работ с целью поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве поднимали проблему с обмелением Волги. По его словам, ситуацию не пустят на самотек.

Россия Экология

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