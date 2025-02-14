14 февраля 2025, 11:16

Россиян призвали отказаться от ящиков для «валентинок» в вузах и школах

РИА «Новости»
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«Валентинка» на 14 февраля становится не просто поводом «для заниженной самооценки и грусти» для тех, кто ее не получил, но и потенциально  «может привести к негативным последствиям», поэтому нужно отказаться от традиции устанавливать в школах и вузах специальные ящики для посланий, а также самого празднования Дня святого Валентина. Об этом ТАСС заявила сенатор Наталия Косихина.

По ее оценке, праздник в основном популярен среди тех, кому еще не исполнилось 24 года.

«Считаю, что необходимо отказаться от празднования этого дня, в том числе от ящиков. Разъясняя и в СМИ и школах, а также и родителям подрастающего поколения важность помнить о наших праздниках, в том числе Дне семьи, любви и верности», - подчеркнула Косихина.

Парламентарий выразила уверенность, что День святого Валентина в краткосрочной перспективе забудут окончательно.

Ранее стало известно, что менее половины россиян назвали День всех влюбленных праздником.

Праздники Вузы Школы
14 февраля 2025, 10:35
Безальтернативные электронные выборы в России могут закрепить законодательно
РИА «Новости»
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На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральная избирательная комиссия получит право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня, сообщил «Коммерсант». Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральная избирательная комиссия получит право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня, сообщил «Коммерсант».

Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

«По решению ЦИК РФ на выборах в федеральные органы государственной власти голосование может проводиться без применения изготовленных на бумажном носителе бюллетеней», - говорится в тексте проекта.

Авторами документа стала группа депутатов во главе с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Региональные избирательные комиссии также предложили наделить таким правом в ходе проведения местных выборов.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что для сохранения уровня легитимности голосования стоит оставить бумажные бюллетени.

Россия Выборы
14 февраля 2025, 10:18
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
РИА «Новости»
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Мособлдума рассмотрит поправки в закон, которые запрещают продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах жилых домов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах многоквартирных домов. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», - отметил глава региона.

Кроме того, поправки предусматривают ограничение на время розничной продажи спиртного в заведениях общепита, находящихся в жилых домах. Торговать алкоголем можно будет только в помещениях или отдельных точках, все входы и выходы которых находятся с внешней стороны дома не далее 30 метров от края дороги.

Воробьев выразил надежду, что эти изменения вступят в силу с 1 сентября.

Федеральный закон предусматривает запрет на продажу спиртного с 23:00 до 08:00, кроме заведений общественного питания, однако региональные власти имеют право дополнять эти нормы собственными.

За последние пять лет в Подмосковье более чем на четверть выросло количество точек по продаже алкоголя. Жильцы стали чаще жаловаться на пьяных, нарушающих покой во дворах.

Кроме того, за 2024 год в регионе зафиксировали почти пять тысяч преступлений, совершенных нетрезвыми людьми, и составили свыше тысячи протоколов на пьяных подростков.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь молодежи до 21 года.

Законы Андрей Воробьев Запреты Алкоголь Мособлдума
14 февраля 2025, 09:37
Появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Скворцова
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В распоряжении 360.ru появились новые кадры нападения на спортивного комментатора Романа Скворцова, после которого он попал в реанимацию. Ситуация произошла возле одного из ночных заведений в Новосибирске.

На видео можно заметить часть потасовки между мужчинами в черной одежде, среди них находился Скворцов.

Известно, что комментатора избили в ходе конфликта с другой компанией в одном из новосибирских ресторанов, причина потасовки неизвестна. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Жена комментатора сообщала, что медики подтвердили у Скворцова черепно-мозговую травму.

Утром 14 февраля стало известно, что новосибирские полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении на Скворцова. Мужчину доставили в отдел МВД для допроса и выяснения всех обстоятельств.

Драки МВД РФ
14 февраля 2025, 08:38
Появились кадры возвращения Александра Винника в Россию
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Кадры возвращения на Родину освобожденного из американский тюрьмы россиянина Александра Винника появились в распоряжении 360.ru. В Москву сооснователь криптобиржи BTC-e прибыл на борту самолета ВВС США, на взлетно-посадочной полосе его встретили несколько человек.

Самолет приземлился во Внукове вечером в четверг, 13 февраля. Уже по пути из аэропорта Винник вновь поблагодарил президента России и всех причастных к обменному процессу за то, что он смог вернуться домой.

Ранее в беседе с РИА «Новости» Винник уже отмечал, что хочет сказать отдельное спасибо Владимиру Путину. Также он отметил роль американского лидера Дональда Трампа.

«Я хочу сказать спасибо всем. Президенту. В первую очередь. Владимиру Владимировичу Путину. <…> И можно еще Трампа поблагодарить», - сказал он.

Винника передали российской стороне в обмен на бывшего американского дипломата и учителя Марка Фогеля. В 2022 году столичный суд приговорил его к 14 годам заключения за контрабанду и незаконное хранение наркотиков. США его передали в рамках обмена 11 февраля.

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