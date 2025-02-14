Россиян призвали отказаться от ящиков для «валентинок» в вузах и школах

По ее оценке, праздник в основном популярен среди тех, кому еще не исполнилось 24 года.

«Считаю, что необходимо отказаться от празднования этого дня, в том числе от ящиков. Разъясняя и в СМИ и школах, а также и родителям подрастающего поколения важность помнить о наших праздниках, в том числе Дне семьи, любви и верности», - подчеркнула Косихина.

Парламентарий выразила уверенность, что День святого Валентина в краткосрочной перспективе забудут окончательно.

Ранее стало известно, что менее половины россиян назвали День всех влюбленных праздником.