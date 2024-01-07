Россиян призвали не опасаться иностранных трудовых мигрантов

«Мне хорошо известно о страхе россиян перед трудовыми мигрантами. Хотя он является абсолютно безосновательным. По статистике МВД, россияне совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты», - сказал он.

Омбудсмен также ответил на опасения, что иностранные специалисты займут рабочие места коренных россиян.

«Но и это совершенно не так. Сегодня у россиян есть все возможности в зависимости от квалификации и уровня образования применить свои знания и силы в любой отрасли, в любой профессии, по любой зарплате», - добавил Титов.

Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в отечественной экономике сложилась опасная ситуация из-за дефицита рабочих рук. По ее словам, самая непростая обстановка в химической промышленности и машиностроении.