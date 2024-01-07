Россиян призвали не опасаться иностранных трудовых мигрантов
Опасения россиян перед иностранными рабочими являются полностью безосновательными. Об этом РИА «Новости» заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
«Мне хорошо известно о страхе россиян перед трудовыми мигрантами. Хотя он является абсолютно безосновательным. По статистике МВД, россияне совершают гораздо больше преступлений, чем мигранты», - сказал он.
Омбудсмен также ответил на опасения, что иностранные специалисты займут рабочие места коренных россиян.
«Но и это совершенно не так. Сегодня у россиян есть все возможности в зависимости от квалификации и уровня образования применить свои знания и силы в любой отрасли, в любой профессии, по любой зарплате», - добавил Титов.
Ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в отечественной экономике сложилась опасная ситуация из-за дефицита рабочих рук. По ее словам, самая непростая обстановка в химической промышленности и машиностроении.