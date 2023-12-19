19 декабря 2023, 09:34

Россиян призвали не беспокоиться насчет цен на ювелирные украшения

Unsplash
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Ювелирный бизнес не видит предпосылок для большого скачка цен на украшения в России. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов.

Он пояснил, что скачок цен на ювелирную продукцию в стране зависит от курса рубля и стоимости металла. Но пока предпосылок для роста стоимости украшений нет.

«Здесь все просто: увеличится стоимость сырья, значит, вырастут и цены, а за ними и объем выручки. Но пока предпосылок для большого скачка цен мы не видим», - сказал Соколов.

Если никаких серьезных событий не произойдет, в 2024 году ювелирный рынок в России продолжит расти, в том числе доля онлайн-продаж.

Российские производители украшений в октябре призвали Минфин вывести их из-под действия гибких экспортных пошлин. Дело в том, что их размер зависит от курса рубля по отношению к доллару.

В мае Минфин сообщал о планах разрешить внезапные проверки ювелиров. Такую инициативу предложили из-за роста нелегального оборота ювелирных изделий.

Золото Россия Бизнес
19 декабря 2023, 09:14
Программу «Новый год в Москве» открыли на Международной выставке-форуме «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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На Международной выставке-форуме «Россия» организовали атмосферную программу «Новый год в Москве». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Приглашаем всех на концерты, встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы в пространстве Москвы в павильоне № 75 на ВДНХ», - отметил градоначальник.

Кроме того, в субботу, 23 декабря, пройдет встреча с хореографом Егором Дружининым, а в воскресенье, 24 декабря, - с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой.

Помимо тематических встреч, все желающие на выставке смогут стать гостями квартирника актеров московских театров «Новогодняя сказка». Он пройдет с 26 по 31 декабря.

Накануне «Роснефть» разыграла новый автомобиль Lada Granta на главной сцене ВДНХ. Акция «Выиграй автомобиль от команды LADA Sport ROSNEFT» стартовала 1 декабря.

Выставки Сергей Собянин Москва 2023 Выставка-форум «Россия»
19 декабря 2023, 09:07
Собянин рассказал о развитии московской промышленности
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Московская промышленность шагнула вперед: технологии изменились, поэтому современным предприятиям не нужны большие площади, которые раньше занимали заводы. Сейчас в этой сфере работают более 720 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Собянин подчеркнул, что производство становится более технологичным, продуктивным и экологичным. Вместо заводов-гигантов все чаще встречаются промышленные кластеры - когда несколько смежных по сфере организаций ведут работы на одной небольшой площадке.

Такое партнерство удобно вести именно в столице, ведь в мегаполисе фирмы без труда могут найти квалифицированных сотрудников, комфортные участки, удобную логистику и один из самых больших рынков сбыта.

Сейчас в городе фиксируют настоящий промышленный бум: за прошедшие пять лет объемы промышленного производства выросли более чем в два раза. Лишь в 2022 года заказчики получили продукцию на 9,7 триллиона рублей.

Столица первенствует в России по количеству производства в приборостроении, микроэлектронике, кабельной отрасли, полиграфии и сфере изготовления медицинских изделий.

«Мы в тройке лидеров в пищевой промышленности и по выпуску товаров народного потребления», - подчеркнул градоначальник.

На территории Москвы задействовано свыше четырех тысяч производств. Каждый год открывают приблизительно полсотни средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В этой сфере трудятся около 720 тысяч человек - каждый 10-й работающий в мегаполисе.

Ранее Собянин посетил производство банковских систем в индустриальном парке «Руднево».

Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
19 декабря 2023, 09:07
Беспилотник «Буря-10» доставил лекарства в труднодоступное село в Бурятии
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Российский беспилотник «Буря-10» производства компании «Аэроком» в качестве эксперимента доставил медицинские препараты из Улан-Удэ в отдаленное село Хасурта. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии в Telegram-канале.

Власти региона уточнили, что эксперимент прошел с «погрешностями», но в целом удался. Беспилотник пролетел более 200 км и справился с задачей по доставке груза.

«Мы в течение месяца готовились к этому эксперименту. Намерены отрабатывать навыки в рамках деятельности службы медицины катастроф», - заявила заместитель председателя правительства Бурятии Евгения Лудупова.

По ее словам, помимо доставки грузов дрон также могут использовать для мониторинга окружающей среды и на месте чрезвычайных происшествий.

«Бурю-10» впервые представили на экспозиции Восточного экономического форума в 2023 году. Это беспилотный аппарат самолетного типа с вертикальными взлетом и посадкой. Дрон может нести на себе груз весом до шести килограмм и двигаться со скоростью до 130 километров в час.

Ранее в Подмосковье состоялись соревнования по управлению беспилотниками и роботами «Кибердром. Старт». Разработчики беспилотных авиационных систем и робототехники провели мастер-классы для школьников и молодежи.

Беспилотники Лекарства Бурятия
19 декабря 2023, 08:43
Семье оставившего на камне послание бойца СВО из Батайска могли угрожать с Украины
Pxhere
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Семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова из Батайска, который оставил на камне послание с просьбой позаботиться о его семье, могли угрожать с Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Ростовской области.

Ростовские правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые угрожали семье погибшего военнослужащего Романа Рудакова.

«Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», - указали в ведомстве.

Проверку взял на личный контроль начальник ростовского Главка МВД генерал-лейтенанта полиции Олег Агарков.

Рудаков оставил свою просьбу , написанную маркером на белом силикатном кирпиче. Он призвал позаботиться о его матери, сестре и брате. Кирпич нашли в подвале одного из домов в Марьинке. Известно, что Рудаков вместе со своими сослуживцами принял неравный бой. Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца.

Семья Украина Полиция Марьинка

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