08 апреля 2024, 18:58

Россиян привлекут к спорту через цифровые платформы

РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан России к занятиям спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», - указали в документе.

Создание цифровых платформ необходимо предусмотреть при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Доклад по реализации поручения предоставят не позже 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ решить вопрос повышения минимального размера оплаты труда.

Кремль Россия Владимир Путин
08 апреля 2024, 17:56
Путин назначил военного прокурора Московского округа
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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте официальных правовых актов.

Попов ранее занимал пост военного прокурора Центрального военного округа.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Андрея Валерьевича Попова прокурором Московского военного округа на пятилетний срок, освободив его от занимаемой должности», - отметили в документе.

Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, 8 апреля. В конце февраля президент воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

В Московский округ вошли Москва, а также Ярославская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская, Нижегородская, Московская, Липецкая, Курская, Костромская, Калужская, Ивановская, Воронежская, Владимирская, Брянская и Белгородская области.

Военные Россия Владимир Путин
08 апреля 2024, 16:11
Лауреатов первой национальной премии «Феникс» наградили в Москве
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СМИ, блогеры и популярные артисты приняли участие в первой церемонии награждения национальной премии «Феникс» в Москве. Награду учредили для тех, кто быстро и уверенно возрождается на отечественном видеохостинге Rutube.

Для участников церемонии выступили известные артисты. Премию символично завершил песней «Феникс» резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Анатолий Цой.

Телеканал «360» тоже получил статуэтку - в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Сегодня аудитория канала на Rutube превышает 143 тысячи подписчиков.

Первую национальную премию «Феникс» приурочили к 30-летию Рунета. На церемонии награждения в зале собрались более сотни представителей СМИ, блогеров и артистов.

С 2022 года иностранные видеосервисы заблокировали более 130 российских каналов без объяснения причин. Статуэтки вручили тем, кто возродился на отечественной платформе.

«Мы считаем, что это основные действующие лица. И они меняют медиасферу в целом. Я уверен, что каждая российская интернет-площадка должна поддерживать эти начинания. Ведь тогда будет расти количество и качество контента», - отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

«Переехал абсолютно безболезненно - спасибо руководству площадок, которое технически помогло перетащить весь контент. Теперь смотрят здесь», - рассказал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

Блогеры Телевидение
08 апреля 2024, 14:44
Темы для ПМЭФ-2024 отберут из экспертных предложений на крауд-платформе
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Сбор предложений по темам предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) открыли на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

В этом году ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Сбор предложений по темам на крауд-платформе является именно тем форматом, который помогает развивать механизмы участия людей в жизни страны, указал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«Этот формат уже доказал актуальность и востребованность. Рассчитываем, что и сейчас эксперты примут активное участие в сборе идей для ПМЭФ-2024, предложат свое видение решения задач в интересах общества и государства», - добавил он.

Оргкомитет принимает заявки по темам в привязке к национальным целям развития страны до 2030 года. Направить свое предложение можно по таким категориям, как сохранение населения, здоровье детей; возможности для развития талантов; комфортная и безопасная среда; эффективный труд и предпринимательство; цифровая трансформация.

В конечном итоге оргкомитет отберет 25 наиболее востребованных тем. Их авторов пригласят на форум.

Регистрация представителей СМИ продлится до 1 мая на официальном сайте ПМЭФ.

Блогеры Телевидение
08 апреля 2024, 11:10
Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки
РИА «Новости»
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Центральный банк России может пойти на снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года, если инфляция продолжит замедляться. Об этом на заседании комитетов Госдумы сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Если и дальше инфляция продолжит устойчиво замедляться, то сможем снижать ставку в этом году. Во второй половине года, скорее всего», - отметила она.

Набиуллина отметила, что Центробанку необходимо учитывать большое количество инфляционных рисков.

В марте регулятор установил ключевую ставку на уровне 16% годовых. В 2023 года Центральный банк начал принимать меры по борьбе с инфляцией и повышать ставку.

При этом опросы продемонстрировали, что больше половины россиян не смогли объяснить, что такое ключевая ставка и какую роль она играет в экономических процессах в стране.

Ране Набиуллина заявила, что Центральный банк полностью готов к новым санкциям со стороны недружественных стран.

Банки Россия Центробанк Инфляция

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