Россиян предупредили об уголовном наказании за сбор редких грибов

Читайте нас в:

«Те уголовные методы контроля, которые сейчас вступают в силу, относятся к федеральным краснокнижным грибам. Речь идет о тех грибах и растениях, которые занесли в Красную книгу РФ. Закон будет действовать по всей стране. В правительстве утвердили этот список. Из растений в него попали женьшень и радиола розовая, а из грибов, которых всего в Красной книге порядка 30 штук, это рядовка мацутаке, которая растет на Дальнем Востоке», - пояснил он.

Также миколог отметил, что с 13 октября 2023 года в силу вступят изменения и в региональных Красных книгах.

«Если раньше штрафы применялись только за сбор краснокнижных грибов или растений в пределах субъектов, то сейчас их могут наложить за транспортировку, хранение и так далее. Поэтому теперь жителям каждого субъекта РФ, включая Москву и Московскую область, нужно смотреть свои Красные книги и учить, какие грибы в них занесли», - сказал Вишневский.

Он также привел конкретные примеры. В Магаданской области в местную Красную книгу занесли лисичку, а на Камчатке - рыжики. А вот в случае Московской области грибникам нужно запомнить веселку и зеленую сыроежку, а в Москве - подберезовик разноцветный.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.