03 ноября 2024, 07:42

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

РИА «Новости»
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В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье установится опасная погода. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень сложная погода 3, 4 и 5 ноября в северокавказских республиках, особенно в Кабардино-Балкарии - там прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду», - сказал синоптик.

В Южном федеральном округе ветер будет дуть со скоростью 25 метров в секунду, в Ростовской области - 27 метров в секунду. Это связано с тем, что европейская территория оказалась в тылу циклона.

На Краснодарский край обрушатся осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же погода установится в Волгоградской и Астраханской областях. Стихия разбушуется в Курганской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Калининградской областях и в Пермском крае.

Жителей Тюменской области ранее предупредили о сильном шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду 3 ноября. Также на регион обрушатся мокрый снег и дожди.

Россия Погода
02 ноября 2024, 13:14
«Идем в ногу с XXI веком». Россиянам назвали плюсы дистанционного обучения в автошколах
Global Look Press
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Онлайн-обучение в автошколах позволит будущим водителям заниматься в удобное для них время и лучше усваивать материал. Таким мнением в интервью с 360.ru поделился автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов. По его мнению, главное впитывать и понимать правила дорожного движения, а не просто зазубривать их.

«На самом деле мы идем в ногу с XXI веком, все меняется», - отметил он.

По словам автоэксперта, современные люди отходят от «бумаг» и пересаживаются за компьютеры. Поэтому и дистанционное обучение набирает популярность.

«Это значит, что абитуриент уже будет учиться сам, то есть либо с планшета, с компьютера познавать все правила дорожного движения, но в последующем приходить в автошколу на контрольные экзамены», - пояснил он.

Без офлайна не обойтись Как бы ни было хорошо дистанционное обучение, практика вождения автомобиля все равно нужна. Поэтому заниматься придется с инструктором. После того, как ученик сдаст внутришкольные экзамены, его допустят до ГАИ.

«И вот в ГАИ вы точно также сдаете теорию, практику, показываете инспектору все свои навыки, после чего получаете водительское удостоверение. Дистанционное обучение - это когда вы не ходите в автошколу, а ту же программу впитываете и познаете дома», - добавил юрист.

Свободу водителям! В онлайн-обучении есть свои плюсы, считает собеседник 360.ru. Человеку не придется никуда ехать после работы, уставшим пытаться во что-то вникнуть, что-то записать. Напротив, можно приехать домой, поужинать и сесть за компьютер, нет никаких ограничений во времени.

«Вот болит у меня сегодня голова. Я позанимаюсь 15 минут, а, может, учиться не буду вообще. А завтра у меня свободный день, так завтра я возьму - два, три, четыре часа позанимаюсь, потому что у меня будет к этому, например, тяга. Меня никто не ограничивает во времени», - объяснил Славнов.

Также автоэксперт выступил за увеличение продолжительности учебного вождения. По его мнению, чем больше опыта и практики - тем легче сдать экзамен, а водитель чувствует себя свободнее.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин посоветовал выбирать автошколы с брендированными машинами. Он пояснил - это означает, что школа хочет, чтобы о ней знали, не боится себя рекламировать и несет перед своими студентами ответственность.

Книги Школы ПДД Экзамены Машины Водители
02 ноября 2024, 10:44
Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы
РИА «Новости»
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Только благодаря церкви все люди не передвигаются на четвереньках, в отличие от современных детей, которым захотелось «лаять и раком ходить». Такое заявление во время проповеди сделал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди. Видео опубликовал Telegram-канал RTVI.

«А почему они такие? Потому что у них папы-безбожники, возможно, мамы-безбожницы. Когда мама их во чреве носила, ни одной молитвы не прочла, папиросы курила, рок-музыку слушала, а потом они не воспитывал их никто. Вот они теперь стали раком и гавкают», - размышлял он.

По словам священника, скоро квадроберы начнут друг у друга «под хвостами» нюхать, а затем спариваться средь бела дня на улице».

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход переодетым в животных посетителям. В Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур , связанных с квадробикой и фурри.

Ранее психолог Екатерина Шумейко предположила, что квадробинг отражает внутренние переживания ребенка. Академик РАН Геннадий Онищенко в с вою очередь призвал не относить это движение к психическим заболеваниям.

Священники Дети РПЦ Квадроберы
01 ноября 2024, 23:58
«Не сработаемся». Жителя Москвы не взяли в IT-компанию из-за предостережения таролога
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Программисту Артему из Москвы отказали в трудоустройстве в IT-компанию из-за мнения штатного таролога в организации. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

По его словам, все началось с приглашения на онлайн-собеседование на известном сайте по поиску работы. Удаленную встречу долго не получалось устроить из-за разных часовых поясов. Когда она наконец состоялась, Артем поговорил с эйчаром, директором и заместителем директора около получаса. В конце диалога ему пообещали вернуться с результатами позже.

Однако потом компания пропала на месяц. Мужчина уже успел забыть про нее, но вдруг получил ответ от организации.

«Возвращаюсь с обратной связью - к сожалению, мы пока не готовы предложить тебе оффер. Нам очень понравился твой опыт (шесть лет - это действительно много) и его разнообразие, тест тоже пройден на отлично (результат в 99 баллов нас очень удивил, честно). Но наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», - ответили Артему в компании.

Мужчина очень возмутился такому ответу. По его мнению, в этой фирме странно принимают решения о трудоустройстве.

«Это должно все-таки оцениваться по навыкам, по стажу работы человека, но никак не по гороскопу», - удивился Артем.

Он отметил, что даже если бы его взяли на эту должность, он все равно бы не согласился. За время ожидания программист уже нашел другую работу и приступил к трудовым обязанностям.

Работа Мужчины Москва
01 ноября 2024, 23:00
«Любая запись на диктофон». За призывы к аборту по телефону начнут штрафовать
РИА «Новости»
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В ряде регионов приняли законы, запрещающие склонять беременных к аборту. Предусмотрели и ответственность — как правило, это штрафы, однако в России пока нет судебной практики по таким делам, рассказал 360.ru адвокат Никита Кушеверский. По его словам, россиянки при помощи гаджетов смогут доказать, что их подталкивали к прерыванию беременности.

Юрист напомнил, что кроме прочего в Уголовном кодексе есть статья 123. Она предусматривает наказание за незаконное проведение абортов. Что касается ответственности административной, то здесь речь идет о недопустимости уговоров к прерыванию беременности.

«[Когда] говорят о том, что ребенок не нужен, вам нужно сделать аборт. Здесь тоже накладывается штраф, там достаточно большие суммы», - объяснил Кушеверский.

Он добавил, что пока что в России нет судебной практики по подобным делам. Да и самих дел, на которых можно было бы акцентировать внимание, тоже нет. По словам адвоката, доказать факт склонения к абортам можно при помощи гаджетов.

«Тут [подойдет] любая запись на диктофон, либо скриншот переписки, если она велась в мессенджере. Это будет являться доказательством того, что женщину тем или иным образом пытались склонить к тому, чтобы сделать аборт», - резюмировал собеседник 360.ru.

Одним из регионов, где ввели наказание за склонение к прерыванию беременности, стал Забайкальский край. Максимальный размер штрафа составляет 50 тысяч рублей.

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