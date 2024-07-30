Россиян предупредили об опасности хранения консервации в подвалах

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Специалист обратила внимание, что еда может привлечь грызунов и насекомых, что вполне способно вызвать антисанитарии. Также плохие условия хранения для продуктов могут возникнуть из-за перепадов температуры или при затоплении подвалов.

«За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрена административная ответственность», - отметила Свечникова.

Порча жилого помещения или его использование не по назначению грозит штрафом до 1,5 тысячи рублей. А самовольная планировка - от двух до пяти тысяч рублей.

Подвал является общим имуществом жильцов многоквартирных домов. Однако хранение там личных вещей провоцирует со множеством юридических и практических проблем, добавила Свечникова.