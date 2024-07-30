30 июля 2024, 12:04

Россиян предупредили об опасности хранения консервации в подвалах

РИА «Новости»
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Заготовки и консервация в подвалах могут привести к антисанитарии, а за нарушение правил пользования жилыми помещениями грозит штраф до 1,5 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Специалист обратила внимание, что еда может привлечь грызунов и насекомых, что вполне способно вызвать антисанитарии. Также плохие условия хранения для продуктов могут возникнуть из-за перепадов температуры или при затоплении подвалов.

«За нарушение правил пользования жилыми помещениями, в том числе за самовольное использование подвалов, предусмотрена административная ответственность», - отметила Свечникова.

Порча жилого помещения или его использование не по назначению грозит штрафом до 1,5 тысячи рублей. А самовольная планировка - от двух до пяти тысяч рублей.

Подвал является общим имуществом жильцов многоквартирных домов. Однако хранение там личных вещей провоцирует со множеством юридических и практических проблем, добавила Свечникова.

Штрафы Еда Рубль Правила Продукты
30 июля 2024, 10:56
Выбросившему собаку с балкона жителю Красноярского края вынесли приговор
РИА «Новости»
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Суд назначил 250 часов обязательных работ жителю Красноярского края, который сбросил с балкона собаку из-за испорченной обуви. Об этом сообщили в МВД Медиа.

Мужчина выбросил собаку из квартиры на втором этаже в Железногорске в конце прошлого года. Животное выжило, но получило серьезные травмы. Представители местного приюта нашли и забрали на лечение пострадавшего пса, сообщив о случившемся в полицию.

Россиянин признался, что сбросил собаку с балкона из-за того, что она грызла обои, мебель и обувь. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с сожительницей и очередной испорченной пары ботинок решился на этот поступок.

Состояние животного стабилизировали, но некоторые функции организма не смогли восстановить. Несмотря на проблемы со здоровьем, псу нашли новую семью.

«Суд <…> назначил жителю Железногорска наказание в виде 250 часов обязательных работ», - уточнили в ведомстве.

Приговор уже вступил в законную силу.

Сегодня стало известно, что в селе Мамонтово Московской области живодер расстрелял кота из пневматики. Правоохранители уже начали проверку по факту ЧП.

Суд Приговоры Собаки Животные Красноярский край
30 июля 2024, 10:14
Станцию метро «Коммунарка» в Москве переименуют
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Станцию «Коммунарка» на Сокольнической линии Московского метрополитена переименуют в «Новомосковскую», а название «Коммунарка» перейдет к станции на Троицкой линии, которая еще строится. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Мэр столицы Сергей Собянин решил изменить название одной из станций на Сокольнической линии. В ближайшее время во всем метро появится обновленная навигация. Сначала будем указывать два названия над дверями в поездах и при входе в метрополитен, а затем название „Коммунарка“ исчезнет из навигации на первой линии», - отметили в департаменте.

В пресс-службе добавили, что название станции «Новомосковская» отразит значимость пересадочного узла метро в Новой Москве. В метрополитене уже начали и заменять аудиоинформирование и обновлять информацию на цифровых наддверных экранах с новым названием станции.

Ранее стало известно, что на станции «Достоевская» Кольцевой линии появятся первые в московском метро траволаторы.

Метро Метро Москвы Москва
30 июля 2024, 08:47
Запрет треш-стримов и продажи энергетиков детям обсудят в Госдуме 30 июля
РИА «Новости»
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На заседании во вторник, 30 июля, депутаты Госдумы обсудят два важных законопроекта. Один касается запрета треш-стримов, а второй — продажи энергетиков детям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, треш-стримы отнесут к информации, запрещенной к распространению на территории России. После принятия закона мониторинг подобного контента в социальных сетях с последующим удалением станет обязательным.

«Для участников и организаторов треш-стримов вводятся штрафы до миллиона рублей с изъятием оборудования для ведения трансляций. Факт таких трансляций станет отягчающим обстоятельством, а также квалифицирующим признаком по 10 уголовным статьям», - написал Володин.

Также председатель Госдумы упомянул о запрете продажи энергетических напитков детям. Политик отметил, что врачи уже доказали вред таких напитков - они повышают риск развития диабета, ишемической болезни сердца и гипертонии.

«Вводится запрет розничной продажи несовершеннолетним энергетических напитков на территории всей страны. Регионам даются дополнительные полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере», - добавил он.

Ранее спикер Госдумы рассказал о 10 вступающих в силу в августе законах.

На заседании во вторник, 30 июля, депутаты Госдумы обсудят два важных законопроекта. Один касается запрета треш-стримов, а второй - продажи энергетиков детям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Дети Законы Госдума РФ
30 июля 2024, 05:17
Россиянам рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
РИА «Новости»
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Россиянам могут уменьшить размер пенсии в двух случаях — трудоустройство пенсионера или прекращение права на получение определенной доплаты. Об этом РИА «Новости» рассказала замруководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Эксперт объяснила, что российское законодательство не предусматривает лишения части пенсии, но ее размер может уменьшиться в ряде случаев.

«Это может быть либо прекращение права на определенную доплату, на увеличение размера пенсии, а также трудоустройство пенсионера (в 2024 году для работающих пенсионеров еще не предусмотрена индексация пенсии)», - сказала Дзгоева.

По ее словам, пенсионеру, получающему, например, повышенную фиксированную выплату в связи с наличием иждивенцев, перестанут ее начислять в случае их совершеннолетия или смерти.

Кроме того, возможно и приостановление пенсии. Такое происходит, когда выплату не получают шесть месяцев подряд или инвалид не явился на переосвидетельствование в учреждение МСЭ.

Могут возникнуть и другие ситуации, но возобновление выплаты пенсии произойдет при устранении обстоятельств, вызвавших ее приостановку.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что с 2025 года на прибавку к пенсии людям старше 80 лет и гражданам с первой группой инвалидности направят больше шести миллиардов рублей.

Россиянам могут уменьшить размер пенсии в двух случаях - трудоустройство пенсионера или прекращение права на получение определенной доплаты. Об этом РИА «Новости» рассказала замруководителя, доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

Пенсия Выплаты в России Деньги

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