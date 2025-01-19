Россиян предупредили об опасности Gmail

По его словам, альтернативой может стать переход на отечественные аналоги, которые предлагают конкурентоспособные решения и активно развиваются. Немкин подчеркнул, что использовать продукты зарубежных вендоров в любом формате - очень небезопасно.

«Многие россияне хранят на Gmail свои важные данные, несмотря на проблемы с двухфакторной аутентификацией и входом в сервис. Мошенникам это развязывает руки и делает сервис очень небезопасным для хранения конфиденциальной информации, слишком велик риск лишиться всех своих данных», - сказал он.

Ранее «Госуслуги» призвали пользователей перенести почту с Gmail на другую платформу , например, Xmail от VK.