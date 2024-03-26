Россиян предупредили об изменении порядка перепланировки квартир

Поправки в Жилищный кодекс России и закон «О государственной регистрации недвижимости» вступят в силу 1 апреля 2024 года. Технический паспорт, по словам специалиста, заменят техническим планом, но суть перепланировки останется прежней - изменение конфигурации помещения. Светлана Гоненко заявила, что перемену границ тоже станут считать перепланировкой.

«Теперь можно купить две смежных квартиры, объединить их и узаконить по пути оформления перепланировки», - сказала она.

Порядок оформления тоже изменится. Светлана Гоненко объяснила, что по завершении ремонтных работ собственнику предстоит обратиться в орган, который вынес решение о перепланировке, написать заявление и сделать технический план. Администрация приедет в квартиру в течение 30 дней и выдаст акт приемочной комиссии. Затем чиновники самостоятельно отправят документы в Росреестр.

Мособлархитектура предупредила жителей Подмосковья , что перепланировку нужно согласовывать с администрацией округа. Сделать это можно онлайн.