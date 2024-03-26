26 марта 2024, 07:35

Россиян предупредили об изменении порядка перепланировки квартир

Unsplash
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В России введут новый порядок регистрации перепланировки квартир и отменят такое понятие, как технический паспорт. Вице-президент Гильдии риелторов Москвы Светлана Гоненко сообщила об этом Lenta.ru.

Поправки в Жилищный кодекс России и закон «О государственной регистрации недвижимости» вступят в силу 1 апреля 2024 года. Технический паспорт, по словам специалиста, заменят техническим планом, но суть перепланировки останется прежней - изменение конфигурации помещения. Светлана Гоненко заявила, что перемену границ тоже станут считать перепланировкой.

«Теперь можно купить две смежных квартиры, объединить их и узаконить по пути оформления перепланировки», - сказала она.

Порядок оформления тоже изменится. Светлана Гоненко объяснила, что по завершении ремонтных работ собственнику предстоит обратиться в орган, который вынес решение о перепланировке, написать заявление и сделать технический план. Администрация приедет в квартиру в течение 30 дней и выдаст акт приемочной комиссии. Затем чиновники самостоятельно отправят документы в Росреестр.

Мособлархитектура предупредила жителей Подмосковья , что перепланировку нужно согласовывать с администрацией округа. Сделать это можно онлайн.

Строительство Недвижимость
26 марта 2024, 10:45
Муж певицы Анны Нетребко поддержал россиян после теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Муж Анны Нетребко, известный оперный тенор Юсиф Эйвазов, в знак солидарности с россиянами, пострадавшими во время теракта в Crocus City Hall, отменил концерт 25 марта. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Концерт народного артиста Азербайджана должен был пройти в Большом зале Московской консерватории.

Эйвазов обратился к своим слушателям, объяснив, что считает неподходящим проведение концерта в такой период. Он попросил организаторов перенести выступление - как минимум на 40 дней.

«Не могу найти в себе силы, чтобы завтра выйти на сцену и как ни в чем не бывало развлекать людей. Вы знаете, это действительно очень сложно, я бы сказал - невозможно», - отметил певец.

Он выразил надежду на скорое восстановление концертного зала и сказал слова поддержки Эмину Агаларову и его отцу, владельцам пострадавшей площадки.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу вечером, 22 марта. В результате нападения террористов погибли не менее 139 человек , 182 получили ранения.

Концерты Музыка Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 09:07
После теракта в Crocus City Hall донорские пункты страны приняли более 24 тыс. человек
РИА «Новости»
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Донорские пункты страны за последние дни дня приняли более 24 тысяч человек. Такие данные привела во вторник, 26 марта, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Более 24 тысяч человек из 86 регионов России выразили свою солидарность и поддержку, сдав кровь для пострадавших в результате теракта в Подмосковье », - подчеркнула она.

За три дня Центр крови ФМБА, учреждения службы крови Москвы, Московской области, а также федеральные учреждения в столице приняли более 10 тысяч доноров. Благодаря этому, по данным Скворцовой, заготовили 4294 литров цельной крови и 279 литров плазмы.

«В регионах России мы наблюдаем массовый приход людей в центры заготовки крови как проявление личного вклада в борьбу со злом. В Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области отмечался особенно высокий донорский поток», - добавила глава ФМБА.

Всего за три дня донорские пункты приняли более 24 тысяч доноров, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти две тысячи литров плазмы. Сейчас, по словам Скворцовой, запасов крови и ее компонентов в стране достаточно.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 03:50
Москвичи выступили за установку мемориала на месте Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Большинство жителей Москвы и Подмосковья заявили, что на месте Crocus City Hall нужно установить мемориал в память о погибших в теракте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос SuperJob.

«Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших: среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%», - говорится в исследовании.

Аналогичного мнения придерживаются и 49% россиян. При этом 24% опрошенных считают, что концертный зал нужно восстановить назло вредителям, а рядом установить стелу с именами погибших. При этом выяснилось, что женщины чаще мужчин выступали за создание мемориально-паркового комплекса на месте трагедии - 53% и 46% соответственно.

Всего в опросе участвовали 1600 респондентов из базы пользователей портала.

Ранее сын владельца Crocus Croup Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении Crocus City Hall обязательно будет создан мемориал , но где именно - пока неизвестно.

Стрельба Опросы Цветы Москва Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 03:12
Люди семьями продолжили приходить к стихийному мемориалу у Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Поток людей, которые хотят возложить цветы к стихийному мемориалу жертв теракта в Crocus City Hall, не прекратился даже ночью. Среди неравнодушных были целые семьи, даже с маленькими детьми, сообщило РИА «Новости».

За ограждением продолжают работать спасатели, разбирающие завалы, и тяжелая техника.

У самого мемориала дежурят журналисты, а рядом развернут круглосуточный штаб российского Красного Креста, где люди могут согреться, выпить чаю, получить психологическую поддержку.

Люди отдают дань погибшим от рук террористов и в огне пожара. К мемориалу несут цветы и детские игрушки, зажигают свечи.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что расследование теракта в Crocus City Hall показало, что нападение было тщательно спланировано и подготовлено.

До этого генеральный прокурор Игорь Краснов оценил масштаб теракта. Он назвал его несопоставимым с возможностями обеспечения безопасности на подобных объектах.

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