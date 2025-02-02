Россиян предупредили об атаках мошенников от имени Ozon

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Аферисты размешают на сайте баннер, предлагая получить промокод на 10 тысяч рублей ко дню рождения. Для его активации необходимо связаться с «личным менеджером» через WhatsApp*.

Для того, чтобы ввести клиентов магазина в заблуждение мошенники размещают надпись «WhatsApp* Secured authentication».

«В случае перехода в мессенджер и следования инструкциям злоумышленников, граждане рискуют потерять доступ к своей учетной записи и конфиденциальным данным», - предупредили в полиции.

Ранее аферисты взломали официальный аккаунт Ozon в социальной сети «ВКонтакте». Они стали рассылать сообщения подписчикам сообщества с призывом участвовать в «масштабном конкурсе призов».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.