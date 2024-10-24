Россиян предупредили об афере с заменой полиса ОМС

По ее словам, аферисты по этой схеме действуют уже не первый месяц. Они убеждают россиян, что срок действия полиса закончился и нужно получить новый или обновить данные по старому.

Мошенники предлагают жертве выбрать способ получения нового документа, но сначала записаться в электронную очередь, чтобы получить номер записи в сообщении и затем сообщить его «представителю фонда ОМС». Кроме того, убеждают человека, что при обновлении полиса понадобится также сменить данные на госуслугах.

«Для этого якобы нужно сообщить звонящему код из СМС, а сотрудник „страховой“ обновит сведения в сервисе. Важно помнить, что старые полисы ОМС обновляются на „Госуслугах“ автоматически. Делать для этого ничего не надо», - отметила она.

Ранее в Москве аферисты выманили у девушки деньги , убедив ее, что дома запрещено хранить украшения на сумму более 50 000 рублей.