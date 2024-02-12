12 февраля 2024, 08:26

Россиян предупредили о возвращении сильных морозов

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В России снова прогнозируют сильное похолодание. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, морозы должны вернуться к концу недели. Об этом специалист рассказал в беседе с ТАСС.

В пятницу, 16 февраля, и выходные дни на 80% территории России ожидают аномально низкие температуры, указал он. Речь идет о значениях, гораздо ниже данных за многие годы метеонаблюдений.

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал», - подчеркнул собеседник агентства.

В частности, на 12-14 градусов ниже климатической нормы будет на европейской части России. На 8-14 градусов ниже нормы прогнозируют на Урале, на Дальнем Востоке, в Магадане и Якутии - на 4-6 градусов ниже нормы.

На Кубани, Ставрополье и в Крыму температура будет около нормы, уточнил Вильфанд. Кроме того, на 2-3 градуса выше нормы, по его словам, прогнозируют в Амурской и Иркутской области, а также в Забайкалье.

Говоря о погоде в Сибири, Вильфанд предупредил о резком похолодании уже 12 февраля.

«Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», - уточнил эксперт.

Прогноз погоды Россия Погода
12 февраля 2024, 03:30
Врачи назвали три привычки, способные посадить печень человека
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Частое употребление лекарственных препаратов и малоподвижный образ жизни могут привести к проблемам с печенью. Об этом сообщил портал Focus со ссылкой на мнение экспертов.

Также вредной для печени привычкой является употребление чрезмерного количества фруктов. Специалисты предупредили, что фруктоза в больших дозах может навредить здоровью. Переизбыток этого компонента приводит к жировой болезни печени.

Кроме этого, негативно сказаться на печени могут побочные эффекты лекарств, принимать препараты следует аккуратно и только по назначению врача. Если пациент чувствует усталость, потерю аппетита и боль в животе, то нужно обратиться к специалисту.

Отсутствие активности тоже отрицательно влияет на печень. Жир откладывается не только под кожей, но и вокруг органов. Иногда это оборачивается воспалением.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Ломова заявила, что алкоголь, торты и сливочное масло негативно влияют на здоровье печени. Помимо этого, на органе может плохо сказаться большое количество сахара в рационе.

Болезни Врачи
12 февраля 2024, 02:41
Симоньян назвала важные для России и Запада моменты в интервью Путина
РИА «Новости»
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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» рассказала, какие моменты в интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону она считает главными. Главред отметила, что российский лидер уверен в том, что говорил.

«Для меня лично самым трогательным и самым эмоциональным моментом было „русские не сдаются, „, а самым долгожданным и самым главным, <…> когда Владимир Владимирович сказал, что „нас победить на поле боя невозможно“», - поделилась Симоньян.

Главред отметила, что российский президент «слов на ветер не бросает», и его безусловная уверенность вселяет уверенность и в народ.

Симоньян также указала на важные моменты, которые адресованы «вменяемой части» западной аудитории. Глава медиагруппы считает, что Западу важно было услышать, что Россия не собирается нападать на Европу и у нее нет интересов нив Латвии, ни в Польше.

«Люди там от него это ждали. И вменяемая часть этой аудитории выдохнула на этих словах, и тут же стала еще вменяемее», - отметила Симоньян.

Главред сообщила, что по подсчетам ее коллег, интервью Путина Карлсону на всех платформах и на всех языках посмотрели около миллиарда пользователей. По ее словам, в истории журналистики такого еще не было.

Европа Россия Интервью Запад Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
12 февраля 2024, 00:43
Собаке ушедшего на СВО бойца ищут новый дом в Екатеринбурге
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Волонтеры в Екатеринбурге ищут новый дом собаке, которая осталась без хозяина — мужчина ушел на СВО. Историю пса Зевса опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Волонтер рассказала, что собака была на самовыгуле, даже когда хозяин был дома. После того как мужчина ушел на СВО, а его супруга уехала в другой город, собака не отходит от хозяйской двери.

Зоозашитники нашли Зевсу передержку, однако в тот же день пес пропал. Позже собаку нашли в бессознательном состоянии и сдали в отлов. На другой передержке Зевс тоже не смог прижиться из-за агрессивных кошек. Сейчас волонтеры ищут псу новый дом.

В Москве при попытке спасти свою собаку погибла 23-летняя студентка. Девушка бросилась спасать пса, бросившегося под поезд. В результате погибли и девушка, и собака.

Волонтеры в Екатеринбурге ищут новый дом собаке, которая осталась без хозяина - мужчина ушел на СВО. Историю пса Зевса опубликовал телеканал RT в своем Telegram-канале.

Волонтеры Собаки Мужчины Екатеринбург
11 февраля 2024, 20:20
«Около миллиарда». Симоньян рассказала, сколько раз в мире посмотрели интервью Путина
РИА «Новости»
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Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели около одного миллиарда раз на всех источниках, на всех языках мира. Такую цифру в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» озвучила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Главред сообщила, что попросила коллег посчитать количество просмотров на всех платформах, на которых интервью опубликовали, и на всех языках. Она признала, что это было непросто.

«Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью», - заявила Симоньян.

Карлсон не стал задавать Путину слишком острых вопросов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, почему. По его мнению, Путин ответил бы на слишком щекотливые вопросы «очень острыми отповедями», поэтому западной аудитории повезло , что журналист не стал обострять.

Журналистика Россия Интервью Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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