Россиян предупредили о возможном замедлении работы YouTube к концу недели

«А к концу следующей - уже до 70%. Эта мера коснется только „десктопных“ версий. Мобильную связь она пока не затронет», - написал он.

Блокировки YouTube в России пока не ожидается. Однако в стране могут начаться сбои в работе видеохостинга. На скорость загрузки и качество воспроизведения видео повлияют неполадки с оборудованием Google.

Ранее Роскомнадзор обратился к главе Google Сундару Пичаи из-за русофобской цензуры на YouTube. С 2020 года под блокировку попали 207 каналов, принадлежащих российским организациям и частным лицам.