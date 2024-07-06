06 июля 2024, 04:48

Россиян предупредили о тюремном сроке за сбор редких грибов и растений

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Сбор редкого и дорогого вида грибов рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой может обернуться тюремным сроком. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт направления «Народный Фронт. Аналитика» Роман Чикун.

Он напомнил, что с октября 2023 года в России действует закон, запрещающий добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

В список таких растений попали женьшень настоящий, родиола розовая и дорогой вид грибов рядовка мацутакэ.

Чикун напомнил, что самым мягким видом наказания являются обязательные работы на срок до 480 часов. Также предусмотрено лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

Максимальное наказание могут применить, если добычей краснокнижных растений и грибов будет заниматься организованная преступная группа, лицо, использующее свое служебное положение, или же они будут продаваться через интернет и СМИ.

В июне в Подмосковье начался период цветения кубышки малой. Это растение занесено в Красную книгу Московской области.

Уголовное дело Законы Грибы
06 июля 2024, 03:21
Раскрыт секрет «венца безбрачия»
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Мистическое понятие «венец безбрачия» существовало почти во всех мировых культурах. Человеку проще всего списать личные проблемы на мистику, однако в реальности они зачастую связаны с поведением и психикой, рассказал в интервью «Известиям» психиатр, сексолог Алексей Вилков.

Он отметил, что в научной терминологии не существует такого понятия, как венец безбрачия. Этот термин возник из различных теорий парапсихологии, основанных на магическом мышлении и эзотерике.

«Венцом безбрачия объясняли, почему женщина не может выйти замуж, а мужчина жениться. Проблему пытались решить с помощью специальных обрядов, - объяснил он.

По словам Вилкова, невозможность построить отношения связана с особенностями характера самого человека. Созданию семьи могут помешать замкнутость, нелюдимость и нежелание общаться. При таком поведении человек сам не идет на сближение с другими людьми.

Также серьезным препятствием являются завышенные требования к партнеру и нетерпимость к чужим недостаткам.

Такие люди вечно ищут несуществующий идеал. Из-за этих особенностей личности человек имеет особое отношение к выбору партнера, что мешает ему создать семью.

Семейный психолог Сергей Ланг ранее рассказал, что инициаторами разводов в чаще всего становятся женщины из-за нежелания терпеть пьянство мужей и измены.

Свадьбы Отношения Женщины Мужчины Психология
05 июля 2024, 21:11
Минюст России обновил список иноагентов, включив в него депутата Трошина
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов, включив в него, в частности, юриста Григория Вайпана, петербургского депутата Сергея Трошина и журналистку Олесю Герасименко. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Иноагенты
05 июля 2024, 18:44
Борис Титов назвал сырье для вин из Белоруссии «шмурдяком»
РИА «Новости»
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Поставки в Россию продукции Минского завода виноградных вин может привести к восстановлению канала сбыта на российском рынке продукции из импортного балка. Об этом заявил генеральный директор «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, сообщил РБК.

По словам бизнесмена, речь идет о виноматериале, который в обиходе называют «шмурдяк»». Он напомнил, что российским производителям запретили называть вином такую продукцию.

Однако такое правило не действует для винзаводов из Белоруссии. Также на них не распространяют импортные пошлины, действующие с прошлого года на вина из стран Евросоюза, объяснил Титов.

Также предприниматель сказал, что если в результате начала поставок российский рынок переполнится напитками из Минска, будет уместен вопрос, а в чем тогда состоит поддержка отечественного производителя?.

По мнению Титова, наполнение рынка дешевым белорусским вином скажется негативно на поддержке российских производителей.

С 1 июля в России подняли минимальные розничные цены на водку. Изменение ценообразования также коснулось ряда других крепких алкогольных напитков.

Белоруссия Алкоголь Россия Вино
05 июля 2024, 16:15
Гроза близко. Нечто похожее на смерч заметили под Дмитровом
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Жаркая погода, как и предупреждали синоптики, начала сдавать позиции в столичном регионе. В Зеленограде жители пожаловались на штормовые порывы ветра, а в Подмосковье — под Дмитровом — заметили нечто похожее на смерч.

Погоду в Москве и области сегодня определяет холодный атмосферный фронт. Он будет пересекать регион с юго-запада на северо-восток.

После полудня он стал причиной кратковременных дождей и гроз. Ближе к вечеру погода, по прогнозом специалистов, испортится сильнее. Жителей Москвы и области предупреждали о ливнях с грозами и даже градом, а также шквалистом ветре.

За сутки дождей местами может выпасть от трети до половины месячной нормы июля , отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В субботу, 6 июля, осадков не обещают. Воздух прогреется до комфортных 22… 24 градусов.

Погода Погода в Москве

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