Россиян предупредили о способе мошенничества с виртуальным образом карты
Мошенники вынуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, которое позволяет создать виртуальный образ карты жертвы. С его помощью можно снимать деньги в банкоматах, предупредила пресс-служба ЦБ.
Аферисты звонят пользователям в том числе через мессенджеры. Жертвам заявляют о якобы попытках похищения средств с их счета. Для «предотвращения кражи» россиян просят немедленно установить на телефон мобильное приложение ЦБ.
После этого злоумышленники требуют поднести карту к смартфону и ввести смс-код якобы для авторизации в приложении.
«На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах», - заявили в ЦБ.
Минцифры посоветовали россиянам не раскрывать по телефону важную информацию о себе. Речь идет о данных банковских карт, логинах, паролях и кодах из смс-сообщений.