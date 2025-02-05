Россиян предупредили о способе мошенничества с виртуальным образом карты

Аферисты звонят пользователям в том числе через мессенджеры. Жертвам заявляют о якобы попытках похищения средств с их счета. Для «предотвращения кражи» россиян просят немедленно установить на телефон мобильное приложение ЦБ.

После этого злоумышленники требуют поднести карту к смартфону и ввести смс-код якобы для авторизации в приложении.

«На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах», - заявили в ЦБ.

Минцифры посоветовали россиянам не раскрывать по телефону важную информацию о себе. Речь идет о данных банковских карт, логинах, паролях и кодах из смс-сообщений.