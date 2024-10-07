07 октября 2024, 16:18

Россиян предупредили о скором росте пенсий

РИА «Новости»
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С января 2025 года в России проиндексируют выплаты пенсионерам на уровень инфляции. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, речь идет о социальной выплате неработающим и работающим пенсионерам. С 2025 года станут индексировать начислений работающим пожилым россиянам «С учетом роста потребительских цен в России в 2024 году проведут индексации пенсий. На уровень инфляции увеличат выплаты работающим и неработающим пенсионерам с января следующего года», - сказал глава ведомства.

Возобновление индексации социальных выплат работающим пенсионерам в России предусмотрели в проекте федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Со следующего года меру начнут реализовывать впервые.

Ранее россиянам назвали способ получать более высокую пенсию.

Пенсия Россия
07 октября 2024, 14:17
Обанкротился крупный российский производитель колбас
РИА «Новости»
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Петербургский производитель колбас и мясных продуктов — ООО МПК «Петровские деликатесы» — направил иск в суд о своем банкротстве. Информацию об этом разместили на сайте картотеки арбитражных дел.

Долги компании достигли 44,8 миллиона рублей. По данным «Делового Петербурга» , пока сумма к взысканию по исполнительным производствам составила только 16,5 миллиона рублей.

Компания считается крупным представителем отрасли в Северо-Западном регионе. Товары «Петровских деликатесов» продают по всему федеральному округу.

В прошлом году выручка компании упала до 919,6 миллиона рублей, при этом прибыль составила только 4,3 миллиона.

Как отметила партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде в беседе с РБК , причиной подачи иска о банкротстве могло стать то, что компания не в состоянии исполнить налоговые обязательства. При этом в Московском районном суде Санкт-Петербурга очень много дел по невыплате зарплаты. Поэтому, по мнению Менде, речь может идти о системном сбое.

Петербургский производитель колбас и мясных продуктов - ООО МПК «Петровские деликатесы» - направил иск в суд о своем банкротстве. Информацию об этом разместили на сайте картотеки арбитражных дел.

Долги Рубль Суд Зарплаты Продукты
07 октября 2024, 11:26
«Водитель уже задумается». Автоюрист выступил за проверку ОСАГО дорожными камерами
РИА «Новости»
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В России с 1 марта 2025 года начнут проверять наличие ОСАГО с помощью дорожных камер. Насколько это реально и для чего необходимо, рассказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Он поддержал эту идею, заявив, что таким образом рано или поздно все водители обзаведутся полисами. Если водитель с таким полисом станет виновником ДТП, то пострадавший сможет быстрее начать ремонт за счет страховой компании, а потом уже взыскивать деньги.

«Если будут приходить штрафы ежедневно <…> за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается - ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», - пояснил юрист.

Также Славнов добавил, что подобная идея существует давно, но ее по-прежнему не получается воплотить в жизнь.

«Почему-то все не можем подвести к общему знаменателю. То у нас базы не подходят, то кто-то базу не дает - то ли эмвэдэшники, то ли страховщики, - то слить ее невозможно, то одно, то второе, то третье», - заключил собеседник 360.ru.

Ранее в Госдуму внесли проект, по которому штраф за вождение без ОСАГО вырастет до пяти тысяч рублей.

Машины ОСАГО
07 октября 2024, 10:24
Россиянам объяснили, будут ли их штрафовать за навигатор в машине
РИА «Новости»
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Водителей в России не будут штрафовать за использование навигатора в машине, если его работа соответствует ряду условий. Об этом РБК рассказала адвокат Екатерина Лебедева.

Так она ответила на вопрос о предложении министерства транспорта внести поправки в ПДД и ввести запрет на использование гаджетов.

«Опасаться нечего, это стоит сказать сразу. Никто не станет наказывать за использование навигационных систем в машине. Но с оговоркой - если их применение соответствует нескольким обязательным условиям», - сказала правозащитник.

Также Лебедева добавила, что мультимедийные устройства на лобовом стекле не станут основанием для штрафа, если они не мешают водительскому обзору. Она напомнила, что планшеты или смартфоны с навигационными программами необходимо устанавливать на специальной подставке.

Ранее юрист Русяев напомнил водителям, что они могут оспорить штраф в течение 10 дней.

ПДД Россия Машины Водители
07 октября 2024, 09:18
Сразу несколько предложений по новым программам ипотеки обсудят в Госдуме
Pxhere
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Во время осенней сессии Госдума вместе с экспертами и представителями Минфина обсудит предложения по новым программам ипотеки. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В осеннюю сессию совместно с экспертами и представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, новые программы коснутся в первую очередь тех, кто работает на передовых высокотехнологичных производствах. Также рассмотрят идею о введении строительной ипотеки в тех регионах, где уже идет или еще планируется масштабное строительство.

Аксаков указал на нехватку кадров и заметил, что «стране нужны айтишники». Их, по его мнению, нужно стимулировать в том числе с помощью доступного жилья. Ипотечные программы в этом случае могут быть адресными без обширного использования.

Также он назвал массовую льготную ипотеку ошибкой, опыт которой нужно учесть.

Строительство Ипотека Льготная ипотека

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