26 ноября 2023, 03:35

Россиян предупредили о штрафах за видео с нарушениями в соцсетях

РИА «Новости»
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Фотографии или видеоролики из социальных сетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут быть единственным доказательством по делу, но благодаря им могут начать расследование. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По закону правоохранители обязаны реагировать на такие публикации. Поэтому силовые ведомства проводят постоянный мониторинг соцсетей. При обнаружении подозрительной информации начинается проверка. При этом выясняется, не было видео смонтировано.

«Затем устанавливают место и время совершения противоправного деяния, это нужно и для оценки сроков давности привлечения к ответственности», - пояснил адвокат После полного сбора данных и доказательств выносится решение о привлечении или непривлечении к ответственности, резюмировал Миронов.

Ранее адвокат Татевик Чугурян напомнил, что с 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей в России за езду на летней резине.

Штрафы Россия Водители
25 ноября 2023, 22:58
Многодетная семья назвала дочь Россией-Святосией-Святороссией
Unsplash
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Многодетные родители из Набережных Челнов назвали свою младшую дочь Россия-Святосия-Святороссия. По словам отца новорожденной, все их дети получили имена, связанные с предками и Родиной. Об этом написала «Газета.Ru».

По словам многодетного отца, это его 14-й ребенок. Такое имя выбрали потому, что наконец ощутили изменения в стране. Он отметил, что до президента Владимира Путина жил как будто в другой стране, а сейчас «пришел замечательный человек и начал помогать» людям.

При этом мужчина заявил, что не стоит искать в имени его дочери политические моменты или нечто религиозное, сектантсткое.

«Россия - это основное имя, Святосия - священная святая сила России, святое сияние России. А Святороссия - это дополнение, так получилось. Когда она вырастет, для себя уже определит то имя, которое ей необходимо и которое ее будет вести по жизни», - объяснил отец девочки.

Он рассказал и о реакции сотрудников ЗАГСа, отметив, что они обрадовались редкому имени у ребенка и вообще замечательно к нему отнеслись. Сама девочка появилась на свет 17 ноября на сроке 35 недель. Несколько недель ее выхаживали врачи.

Ранее депутат Госдумы от партии «Новые люди» Антон Ткачев предложил уравнять в Семейном кодексе понятия «брак» и «семейный союз».

Дети Россия
25 ноября 2023, 18:59
Покинувшая Россию основательница сети «Андерсон» пригрозила расправой журналистке
РИА «Новости»
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Журналистка РБК Анна Захарова сообщила, что получила угрозы со стороны бывшего владельца сети кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой. Об этом она написала на своей странице во «ВКонтакте».

«По следам продажи сети кафе „Андерсон“ я написала статью. Бывшему владельцу бренда Анастасии Татуловой в моем тексте не понравились некоторые формулировки. Она мне позвонила и потребовала его править, иначе „я тебя придушу“», - рассказала Захарова.

В понедельник, 20 ноября, ретейлер «Вкусвилл» объявил о выкупе ключевых активов и бренда сети «Андерсон». Рестораны останутся отдельным проектом в составе ретейлера с собственным управлением.

Сотрудники Федеральной налоговой службы и Министерства внутренних дел начали проверочные мероприятия в сети «Андеррсон» в Москве и Подмосковье. В ведомствах уточняли, что это налоговые проверки, уголовного дела нет.

Сама Татулова, отвечая на сообщения подписчиков в Telegram-канале, рассказала, что переехала на постоянное место жительство в Португалию, писало Ura.ru.

Журналистика Россия Магазины
25 ноября 2023, 16:29
Путин указал на роль проекта «Послезавтра» для новых регионов России
РИА «Новости»
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Яркий проект «Послезавтра» поможет объединить талантливую молодежь из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Россия Владимир Путин
25 ноября 2023, 15:31
Церемония прощания с журналистом Максудовым состоялась в Москве
РИА «Новости»
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В московском телецентре на Шаболовке простились с погибшим военным корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым. Проводить журналиста в последний путь пришли его коллеги по ВГТРК и другие работники СМИ, близкие и друзья, сообщило РИА «Новости».

К гробу корреспондента принесли много цветов, один из венков передали лично от президента России Владимира Путина. Многие выступающие не могли сдержать слез, вспоминая о Максудове при жизни. Каждый отметил, каким отзывчивым и жизнелюбивым был военкор.

Церемонию в том числе посетил тележурналист Владимир Соловьев.

«Я был на этом месте, где Боря погиб, пару неделю назад… Поле-то просматривается. Там камеры у „немцев“ (ВСУ. - прим. ред.)», - указал телеведущий, намекнув на умышленные действия украинских подразделений, которые привели к смерти Максудова.

Соловьев подчеркнул, что ВСУ знали о том, что у журналистов нет оружия, поэтому ударили по ним.

Президент России Владимир Путин наградил Бориса Максудова орденом Мужества посмертно.

В среду, 22 ноября, журналист получил осколочные ранения в Запорожской области от удара ВСУ. Его экстренно эвакуировали в госпиталь Минобороны, расположенный в Крыму. На следующий день стало известно, что военкор скончался , так и не придя в сознание. Ему было 38 лет.

Смертность Журналистика Россия

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