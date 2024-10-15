Россиян предупредили о штрафах за нарушение тишины

Кроме того, по его словам, за захламление мест общего пользования можно лишиться от одной до пяти тысяч рублей. По отдельности эти штрафы могут показаться незначительными, но в совокупности серьезно повредят бюджету, добавил эксперт.

«Кроме того, наличие неоплаченных штрафов может привести к дополнительным санкциям, вплоть до ограничения выезда за границу», - подчеркнул Бондарь.

В августе петербургская полиция нашла способ бороться с автомобилистами и мотоциклистами, намеренно завышающими громкость выхлопов.

Нарушителей обязывают за десять дней привести машину или мотоцикл в исходное состояние под угрозой аннулировать регистрацию, а если они будут игнорировать и это распоряжение - лишатся прав.

За нарушение тишины можно получить штраф от 500 до трех тысяч рублей, а если уличат повторно - до пяти тысяч. Об этом рассказал РИА «Новости» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.